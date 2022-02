Olympia 2022: So sehen Sie das Rennrodeln der Frauen im Einsitzer live im TV oder Live-Stream

Olympische Winterspiele

Bei Olympia 2022 geht das deutsche Team im Rennrodeln der Frauen im Einsitzer als Favorit an den Start. Hier können Sie den Wettkampf live im TV oder Stream sehen.

Peking – Das deutsche Rodel-Team ist erfolgreich in die Olympischen Winterspiele in Peking gestartet. Rodler Johannes Ludwig konnte am Sonntag (06.02.2022) das erste Olympiagold für Deutschland nachhause fahren. Die Damen hoffen nun auf einen weiteren Triumph beim Einsitzer-Wettkampf in den kommenden Tagen. Alle aktuellen Ergebnisse finden Sie in unserem Medaillenspiegel.

Für die deutsche Rennrodlerinnen geht es am Montag (07.02.2022) ab 12.50 Uhr mit den ersten zwei von vier Läufen los. Das deutsche Team geht mit drei Rodlerinnen an den Start. Der zweite Wettkampftag beginnt am Dienstag (08.02.2022), ebenfalls um 12.50 Uhr, mit dem dritten Durchgang und endet mit dem anschließenden Finale. Alle Läufe werden live im TV und Live-Stream übertragen. Wir verraten Ihnen, auf welchen Sendern das Rennrodeln der Frauen im Einsitzer zu sehen ist.

Olympia 2022: Rennrodeln der Frauen im Einsitzer live – Hier sehen Sie den Wettkampf im TV und Live-Stream

Das deutsche Team ist beim Rennrodel-Einsitzer der Frauen dreifach besetzt: Julia Taubitz, Natalie Geisenberger und Anna Berreiter werfen sich am Montag in die mit 1583 Meter längste Rennbahn der Welt. Die deutschen Teilnehmerinnen haben Favoriten-Status: Taubuitz kommt als Gesamtweltcupsiegerin zu Olympia 2022 – sie ist die stärkste Anwärterin für eine Gold-Medaille. Geisenberger ist Titelverteidigerin und fuhr in den letzten Jahren konstant gute Zeiten. Berreiter geht mit der wenigsten Erfahrung an den Start, konnte jedoch bei der Rennrodel-U23-Weltmeisterschaft in Königssee 2021 die Gold-Medaille holen.

Während in Peking das Rodeln am Abend stattfindet, können sich europäische Wintersportfreunde das Rennrodeln der Frauen im Einsitzer zur Mittagszeit ansehen. In Deutschland beginnen die Rennen am Montag und Dienstag jeweils um 12.50 Uhr. Übertragen wird das Rennrodeln der Frauen auf Eurosport und den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Der Sendeplan sieht folgendermaßen aus:

Datum Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Sender Montag, 07.02.2022 ab 12.50 Uhr Rennrodeln Frauen, Einsitzer, 1. Lauf ZDF, Eurosport 1 Montag, 07.02.2022 ab 14.30 Uhr Rennrodeln Frauen, Einsitzer, 2. Lauf ZDF, Eurosport 1 Dienstag, 08.02.2022 ab 12.50 Uhr Rennrodeln Frauen, Einsitzer, 3. Lauf ARD, Eurosport 1 Dienstag, 08.02.2022 ab 14.35 Uhr Rennrodeln Frauen, Einsitzer, Finale ARD, Eurosport 1

Die Übertragungen auf ARD, ZDF und Eurosport sind live und kostenlos. Alle Wettkämpfe von Olympia 2022 in voller Länge gibt es beim auch beim kostenpflichtigen Eurosport Player. Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking finden Sie hier.

