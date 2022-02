Olympia 2022 im Live-Ticker: Deutschland großer Favorit im Skispringen Mixed-Team

Winterspiele

Bei Olympia 2022 in Peking wird es erstmals einen Mixed-Team-Wettbewerb im Skispringen geben. Das deutsche Team kann sich Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Peking - Bei Olympia 2022* in Peking kommt es am Montag (07.02.2022, live im TV und Live-Stream*) zu einer Premiere: Erstmals wird dort ein Mixed-Team-Wettbewerb im Skispringen ausgetragen. Männer und Frauen werden gemeinsam auf der Normalschanze an den Start gehen und um Gold für ihr Heimatland kämpfen. Das deutsche Team geht dabei als Favorit in den Wettbewerb.

Die gemischten Wettbewerbe gibt es den Veranstaltenden von Olympia 2022 zufolge, um „die Gleichstellung der Geschlechter bei den Spielen zu fördern“. Beim Skispringen gab es dies erstmals beim Weltcup 2012, im Jahr darauf dann bei den Weltmeisterschaften. Nun ist auch Olympia an der Reihe.

Olympia 2022: Deutsches Team geht als Favorit an den Start

Bei Olympia 2022 wird der Wettbewerb auf der Normalschanze im Skisprungzentrum nahe der Stadt Zhangjiakou aus getragen, ein Team umfasst jeweils zwei Springer und zwei Springerinnen. Die Wertung findet nach der gleichen Methode statt wie der Mannschaftswettbewerb. Angetreten wird in der Reihenfolge Frau, Mann, Frau, Mann.

Das deutsche Team geht als Favorit in den Mixed-Team-Wettbewerb im Skispringen, doch auch Österreich, Norwegen, Japan und Slowenien haben Chancen auf Gold. Bei den Deutschen werden im Mixed-Wettbewerb wahrscheinlich neben dem dreimaligen Mixed-Team-Weltmeister Markus Eisenbichler noch Katharina Althaus (Olympia-Silber 2018 und 2022), Karl Geiger, der bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in allen vier Disziplinen auf dem Podium stand, sowie Anna Rupprecht an den Start gehen.

Olympia 2022: Deutsche Männer mit Problemen an der Normalschanze

Sicher ist das aber noch nicht, denn gerade Markus Eisenbichler zeigte beim ersten Springen der Herren am Sonntag (06.02.2022) auf der Normalschanze nur eine mittelmäßige Leistung und schied als 31. bereits nach dem ersten Durchgang aus. Die deutschen Männer haben den Charakter der Schanze in Zhangjiakou noch nicht geknackt, weshalb sich alle noch schwertaten. Die Trainer werden nun entscheiden, wer am Montag (07.02.2022) im Mixed-Wettbewerb dabei sein darf.

Die beiden Frauen dürften feststehen, denn Katharina Althaus zeigte bei ihrem Einzelwettbewerb von der Normalschanze am Samstag (05.02.2022) eine tolle Leistung und konnte die erste Medaille für das deutsche Team bei Olympia 2022 in Peking sichern.