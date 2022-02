Olympia 2022: Das sind die deutschen Teilnehmenden

Blick auf einen Turm in der Yanqing-Region. Im Hintergrund ist der Start der alpinen Olympia-Abfahrt am Xiaohaituo Mountain im Nationalen Ski-Alpin-Zentrum zu sehen.

Peking

Von Joshua Schößler schließen

Vom 4. bis zum 20. Februar finden in Peking die Olympischen Winterspiele statt. Wer unter deutscher Flagge antritt, erfahren Sie hier.

Peking – Wenn vom 4. bis zum 20 Februar bei den Olympischen Winterspielen in Peking knapp 2900 Athlet:innen aus insgesamt 84 Nationen gegeneinander antreten, wird auch Deutschland vertreten sein. Die traditionell starke Nation muss sich in Peking allerdings gegen Konkurrenten wie Kanada und die USA behaupten. Doch wer tritt bei Olympia 2022 für Deutschland an?

Olympia 2022: Deutschland nahm nicht an allen bisher ausgetragenen Olympischen Winterspielen teil

Von 20 bisher ausgetragenen Olympischen Winterspielen nahm Deutschland bisher an 18 Teil. Bei den Olympischen Spielen 1924 und 1948 nahm Deutschland aufgrund seiner Rolle im ersten bzw. zweiten Weltkrieg nicht teil.

Bei Olympia 2018 erreichte Deutschland im Nationenvergleich den zweiten Platz: 14 Gold-, zehn Silber- und sieben Bronzemedaillen haben die Deutschen geholt. Ob sie in Peking ein ähnliches oder gar besseres Ergebnis erzielen werden, wird sich im Februar zeigen. Bei Olympia 2022 sind 15 Disziplinen aus sieben Sportarten zugelassen.

Olympia 2022: Die Olympischen Winterspiele in Peking gelten als umstritten

Wer die Spiele in Deutschland live mitverfolgen will, der sollte die Zeitverschiebung beachten. Peking liegt in der Zeitzone China Standard Time (CST) und ist der mitteleuropäischen Uhr somit +7 Stunden voraus. Um 12:00 Uhr mittags in Deutschland ist es in Peking bereits 19:00 Uhr.

Die Olympischen Spiele sind allerdings nicht unumstritten. Zahlreiche Nationen, darunter die USA, Neuseeland und Großbritannien, haben angekündigt, die Olympischen Spiele in Peking mit einem politischen beziehungsweise diplomatischen Boykott zu belegen. Das heißt, dass die Sportler der einzelnen Nationen zwar an den Spielen teilnehmen, allerdings entsenden die Länder keine politischen Vertreter zu den Spielen. Hintergrund ist die Situation der Uigur:innen und Tiber:innen, die vom chinesischen Staat systematisch unterdrückt werden.

Winterspiele in Peking Hier finden Sie den Zeitplan zu Olympia 2022 in der Übersicht.

Olympia 2022: Alle deutschen Teilnehmer im Überblick

Biathlon: Benedikt Doll, Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Franziska Preuß, Roman Rees, Vanessa Voigt, Anna Weidel, David Zobel

Benedikt Doll, Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Franziska Preuß, Roman Rees, Vanessa Voigt, Anna Weidel, David Zobel Bob : Candy Bauer, Florian Bauer, Erec Bruckert, Lisa Buckwitz, Alexandra Burghardt, Leonie Fiebig, Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Christoph Hafer, Mariama Jamanka, Kim Kalicki, Deborah Levi, Kira Lipperheide, Johannes Lochner, Thorsten Margis, Laura Nolte, Christian Rasp, Michael Salzer, Tobias Schneider, Alexander Schüller, Matthias Sommer, Christopher Weber

: Candy Bauer, Florian Bauer, Erec Bruckert, Lisa Buckwitz, Alexandra Burghardt, Leonie Fiebig, Francesco Friedrich, Martin Grothkopp, Christoph Hafer, Mariama Jamanka, Kim Kalicki, Deborah Levi, Kira Lipperheide, Johannes Lochner, Thorsten Margis, Laura Nolte, Christian Rasp, Michael Salzer, Tobias Schneider, Alexander Schüller, Matthias Sommer, Christopher Weber Curling : Wird noch bekannt gegeben

: Wird noch bekannt gegeben Eishockey : Konrad Abeltshauser, Danny aus den Birken, Lean Bergmann, Dominik Bittner, Marcel Brandt, Felix Brückmann, Yasin Ehliz, Patrick Hager, Korbinian Holzer, Dominik Kahun, Nicolas Krämmer, Tom Kühnackl, Stefan Loibl, Jonas Müller, Moritz Müller, Mathias Noebels, Marco Nowak, David Wolf

: Konrad Abeltshauser, Danny aus den Birken, Lean Bergmann, Dominik Bittner, Marcel Brandt, Felix Brückmann, Yasin Ehliz, Patrick Hager, Korbinian Holzer, Dominik Kahun, Nicolas Krämmer, Tom Kühnackl, Stefan Loibl, Jonas Müller, Moritz Müller, Mathias Noebels, Marco Nowak, David Wolf Eiskunstlauf : Tim Dieck, Paul Fentz, Minerva Hase, Katharina Müller, Nicole Schott, Nolan Seegert

: Tim Dieck, Paul Fentz, Minerva Hase, Katharina Müller, Nicole Schott, Nolan Seegert Eisschnelllauf : Patrick Beckert, Joel Dufter, Claudia Pechstein, Felix Rijhnen, Michelle Uhrig

: Patrick Beckert, Joel Dufter, Claudia Pechstein, Felix Rijhnen, Michelle Uhrig Nordische Kombination : Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid, Terence Weber

: Eric Frenzel, Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek, Julian Schmid, Terence Weber Rodeln : Tobias Arlt, Sascha Benecken, Anna Berreiter, Toni Eggert, Natalie Geisenberger, Max Langenhan, Felix Loch, Johannes Ludwig, Julia Taubitz, Tobias Wendl

: Tobias Arlt, Sascha Benecken, Anna Berreiter, Toni Eggert, Natalie Geisenberger, Max Langenhan, Felix Loch, Johannes Ludwig, Julia Taubitz, Tobias Wendl Short Track : Anna Seidel

: Anna Seidel Skeleton : Alexander Gassner, Christopher Grotheer, Tina Hermann, Axel Jungk, Jacqueline Lölling, Hannah Neise

: Alexander Gassner, Christopher Grotheer, Tina Hermann, Axel Jungk, Jacqueline Lölling, Hannah Neise Ski Alpin : Emma Aicher, Romed Baumann, Lena Dürr, Josef Ferstl, Simon Jocher, Julian Rauchfuss, Andreas Sander, Alexander Schmid, Dominik Schwaiger, Linus Straßer, Kira Weidle

: Emma Aicher, Romed Baumann, Lena Dürr, Josef Ferstl, Simon Jocher, Julian Rauchfuss, Andreas Sander, Alexander Schmid, Dominik Schwaiger, Linus Straßer, Kira Weidle Ski Freestyle : Niklas Bachsleitner, Daniel Bohnacker, Sabrina Cakmakli, Alia Delia Eichinger, Johanna Holzmann, Daniela Maier, Tobias Müller, Emma Weiß, Florian Wilmsmann

: Niklas Bachsleitner, Daniel Bohnacker, Sabrina Cakmakli, Alia Delia Eichinger, Johanna Holzmann, Daniela Maier, Tobias Müller, Emma Weiß, Florian Wilmsmann Skilanglauf : Lucas Bögl, Janosch Brugger, Victoria Carl, Jonas Dobler, Pia Fink, Antonia Fräbel, Laura Gimmler, Katharina Henning, Sofie Krehl, Albert Kuchler, Friedrich Moch, Florian Notz, Coletta Rydzek, Katherine Sauerbrey

: Lucas Bögl, Janosch Brugger, Victoria Carl, Jonas Dobler, Pia Fink, Antonia Fräbel, Laura Gimmler, Katharina Henning, Sofie Krehl, Albert Kuchler, Friedrich Moch, Florian Notz, Coletta Rydzek, Katherine Sauerbrey Skispringen : Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Selina Freitag, Karl Geiger, Pauline Heßler, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid, Juliane Seyfarth

: Katharina Althaus, Markus Eisenbichler, Selina Freitag, Karl Geiger, Pauline Heßler, Stephan Leyhe, Pius Paschke, Constantin Schmid, Juliane Seyfarth Snowboard: Yannik Angenend, Stefan Baumeister, Paul Berg, Leilani Ettel, Jana Fischer, Melanie Hochreiter, André Höflich, Ramona Hofmeister, Elias Huber, Umito Kirchwehm, Carolin Langenhorst, Annika Morgan, Martin Nörl, Noah Vicktor, Leon Vockensperger

(Joshua Schößler)