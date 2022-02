Nordische Kombination live im TV und Live-Stream - Wo Olympia 2022 zu sehen ist

Olympische Winterspiele

Deutschland hat bei Olympia 2022 in der Nordischen Kombination echte Medaillenchancen. Wo Sie den ersten Wettkampf am Mittwoch live im TV und Stream sehen können.

Peking – Wintersport-Fans wird bei Olympia 2022 in Peking so einiges geboten. In der nordischen Kombination – bestehend aus Skispringen und Langlauf – finden insgesamt drei Wettbewerbe statt. Aus deutscher Sicht sind das drei vielversprechende Wettkämpfe, denn: Bei den vergangenen Winterspielen 2018 in Pyeongchang haben die Athleten aus Deutschland gleich fünf von neun möglichen Medaillen gewinnen können. Am Mittwoch, 09. Februar 2022, steht nun der Einzel-Wettkampf der Herren auf der Normalschanze und mit dem Langlauf über zehn Kilometer an.

Eric Frenzel, Gewinner der Goldmedaille von 2018, wird dieses Mal aufgrund einer Corona-Infektion zunächst ausfallen. Seinen Titel kann er also nicht verteidigen. Für den Sachsen wurde Manuel Faißt nachnominiert. Auch Terence Weber war bei der Einreise nach China positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach einem negativen Testergebnis am Montag muss er auf ein weiteres Resultat warten. Erst dann wird sich entscheiden, ob Weber ins Training für denn Wettkampf auf der Großschanze kommende Woche einsteigen darf.

Nordische Kombination bei Olympia 2022: Diese Athleten treten für Deutschland an

Manuel Faißt

Eric Frenzel

Vinzenz Geiger

Johannes Rydzek

Julian Schmid

Terence Weber

Das Skispringen steigt im Nationalen Skisprungzentrum Schnee-Ruyi in der Region Zhangjiakou, 180 Kilometer nordöstlich von Peking. Die Anlage hat zwei Schanzen: die Großschanze mit einem K-Punkt von 125 Metern sowie einer Hillsize von 140 Metern sowie die Normalschanze, die mit einem K-Punkt von 95 Metern und einer Hillsize von 106 Metern konstruiert wurde.

Die Wettkämpfe im Biathlon, Skilanglauf und der Nordischen Kombination finden im Nordischem Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu nahe Zhangjiakou statt. Bis zu 10.000 Fans finden hier Platz.

Die Entscheidung in der Nordischen Kombination der Männer auf der Normalschanze bei Olympia 2022 steigt am Mittwoch, 09. Februar 2022. Um 9 Uhr (MEZ) beginnt das Skispringen auf der Normalschanze, um 12 Uhr der Langlauf über 10 Kilometer. Wir sagen Ihnen, wo sie den Wettkampf sowie die Medaillen-Vergabe live im TV und Live-Stream sehen können.

Datum Uhrzeit (MEZ) Sport Wettkampf Sender Mittwoch, 09.02.2022 9.00 Uhr Nordische Kombination Skispringen Normalschanze ZDF/Eurosport Mittwoch, 09.02.2022 12.00 Uhr Nordische Kombination Skilanglauf 10 Kilometer ZDF/Eurosport

Olympia 2022: Nordische Kombination live im Free-TV beim ZDF

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen die Olympischen Winterspiele in Peking. Den fünften Wettkampftag (Mittwoch, 09.02.2022) bei Olympia 2022 – auch die Nordische Kombination der Männer – zeigt das ZDF live im Free-TV .

Kommentator im ZDF ist Torsten Püschel.

Olympia 2022: Nordische Kombination im Live-Stream des ZDF

Die Nordische Kombination wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

Die Übertragung beginnt um 07.55 Uhr, das Skispringen beginnt um 09 Uhr, der Langlauf um 12 Uhr.

Olympia 2022: Nordische Kombination live im Free-TV bei Eurosport

Auch Eurosport zeigt die Olympischen Winterspiele in Peking rund um die Uhr im Free-TV .

In der „Medal Zone" werden alle Medaillen-Entscheidungen gezeigt, auch in der Nordischen Kombination.

Olympia 2022: Nordische Kombination im Live-Stream von Eurosport

Die Nordische Kombination bei Olympia 2022 wird von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig. Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

Eurosport-Player-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

Olympia 2022 am Mittwoch, 09.02.2022, wird auch im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

