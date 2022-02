Olympia 2022 in Peking: Der Medaillenspiegel – Alle Ergebnisse und Gewinner

Winterspiele

In Peking finden vom 04. bis zum 20. Februar die Olympischen Winterspiele statt. Der Medaillenspiegel zu Olympia 2022 im Überblick.

Peking – Vom 04. bis zum 20. Februar treten in Peking tausende Sportler:innen bei Olympia 2022 gegeneinander an. Ob Skispringen, Eiskunstlauf oder Skeleton – überall geht es um die Frage, wer die Goldmedaille holt.

Olympia 2022: Athleten aus insgesamt 84 Nationen treten bei den Winterspielen an

Mit fast 3000 Athleten, die in 109 Wettbewerben antreten werden, wird es viele Skifahrer, Eisläufer und Schlittenfahrer geben, auf die man ein Auge werfen sollte. Insgesamt haben sich bisher Athleten aus 84 Nationen für die Olympischen Winterspiele in Peking qualifiziert. Auch viele deutsche Athleten nehmen bei Olympia 2022 teil.

Bei Olympia 2018 erreichte Deutschland im Nationenvergleich den zweiten Platz: 14 Gold-, zehn Silber- und sieben Bronzemedaillen haben die Deutschen geholt. Ob sie in Peking ein ähnliches oder gar besseres Ergebnis erzielen werden, wird sich im Februar zeigen.

Wer die Spiele in Deutschland live mitverfolgen will, der sollte die Zeitverschiebung beachten. Peking liegt in der Zeitzone China Standard Time (CST) und ist der mitteleuropäischen Uhr somit +7 Stunden voraus. Um 12.00 Uhr mittags in Deutschland ist es in Peking bereits 19.00 Uhr.

Olympia 2022: Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele in Peking

Ab Beginn der Olympische Winterspiele 2022 finden Sie hier den aktuellen Medaillenstand. Welche Nation erreicht die besten Ergebnisse? Wie viele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen gehen nach Deutschland?

Olympia 2022: Winterspiele in Peking werden mit Zeitverschiebung übertragen

Ein typischer Wettkampftag beginnt um 9 Uhr Ortszeit. Aufgrund der Zeitverschiebung startet die Olympia-Übertragung in Mitteleuropa also bereits um 2 Uhr nachts und geht schon gegen Vormittag beziehungsweise Nachmittag zu Ende. Um die Spiele von Deutschland aus live mitverfolgen zu können, muss man also eine Nachteule sein.

Die Olympischen Spiele sind allerdings nicht unumstritten. Zahlreiche Nationen, darunter die USA, Neuseeland und Großbritannien, haben angekündigt, die Olympischen Spiele in Peking mit einem politischen beziehungsweise diplomatischen Boykott zu belegen. Das heißt, dass die Sportler der einzelnen Nationen zwar an den Spielen teilnehmen, allerdings entsenden die Länder keine politischen Vertreter zu den Spielen. Hintergrund ist die Situation der Uigur:innen und Tiber:innen, die vom chinesischen Staat systematisch unterdrückt werden.

Olympia 2024 findet in Paris statt

Olympia 2024 wird vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 in der französischen Hauptstadt Paris stattfinden. Ursprünglich hatten sich Budapest, Hamburg, Los Angeles und Rom für die Austragung beworben. Diese zogen ihre Bewerbung jedoch zurück, sodass Paris als einziger Austragungsort übrig blieb. Damit will Paris zum dritten Mal die Olympischen Spiele ausrichten. Zuletzt hatten sie 1900 und 1924 in der französischen Hauptstadt stattgefunden.

Olympia 2022: Das ist der Medaillenspiegel der Winterspiele 2018 in Südkorea

Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1. Norwegen 14 14 11 39 2. Deutschland 14 10 7 31 3. Kanada 11 8 10 29 4. USA 9 8 6 23 5. Niederlande 8 6 6 30 6. Schweden 7 6 1 14 7. Südkorea 5 8 4 17 8. Schweiz 5 6 4 15 9. Frankreich 5 4 6 15 10. Österreich 5 3 6 14 11. Japan 4 5 4 13 12. Italien 3 2 5 10 13. Athl. aus Russland 2 6 9 17 14. Tschechien 2 2 3 7 15. Belarus 2 1 - 3

