Olympia 2022 Live: Zweierbob der Frauen - Deutschland fährt sensationell um Gold

Olympische Spiele

Bei Olympia 2022 steht der Zweierbob der Frauen an. Wir berichten im Live-Ticker vom Event aus dem Eiskanal in Peking.

Peking - Team Deutschland greift bei Olympia 2022* in Peking* nach der nächsten Goldmedaille. Im Zweierbob der Frauen liegen zwei deutsche Bobs in Führung und haben beste Chancen, am Ende einen Doppelsieg im Eiskanal feiern zu können. Laura Nolte liegt nach zwei der vier Läufe eine halbe Sekunde vor Teamkollegin Mariama Jamanka. Die Entscheidung fällt am Samstag (20.02.2022) ab 13.00 Uhr. Der letzte und entscheidende Lauf startet um 14.30 Uhr deutscher Zeit.

Olympia 2022: Deutsche Bobs kämpfen um Gold

„Ich wusste, dass die Führung drin ist. Wir haben die ganze Saison schon gezeigt, dass wir vorn dabei sind. Ich kam auf der Bahn immer gut zurecht. Ich war dennoch super aufgeregt, denn im Monobob hatte es im Wettkampf nicht geklappt. Aufgeregter kann man nicht mehr sein“, sagte Nolte nach den ersten beiden Läufen zum TV-Sender ZDF. Die Zweitplatzierte Jamanka geht voll auf Angriffsmodus: „Die Bahn ist technisch anspruchsvoll. Deshalb werden wir von einer Person hier keine vier perfekten Läufe sehen.“

Laura Nolte zeigte in den ersten beiden Läufen unglaubliche schnelle Fahrten. Nach Bahnrekord von 1:01,04 Minuten im ersten Durchgang drückte die 23-Jährige die Bestzeit im zweiten Versuch auf 1:01,01 Minuten - obwohl sie beim Start gerade so noch den Einstieg in den Schlitten gepackt hatte. Nach dem ersten Durchgang hatte Noltes Vorsprung nur 0,06 Sekunden betragen, sie konnte die Führung also ausbauen.

Olympia 2022: Führung von Nolte immens

Beide deutschen Pilotinnen kamen nicht ohne Fehler durch den Eiskanal, trotzdem kostete sie das nur wenig Zeit. Es fällt nämlich auf, dass das Material von Team Deutschland ausgezeichnet läuft. Der Bob verzeiht den ein oder anderen Fehler, ohne direkt Zeit einzubüßen.

Auf Platz drei nach den ersten Läufen liegt die US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor, die allerdings schon einen Rückstand von 0,74 Sekunden hat. Der einzige deutsche Bob, der außerhalb der Medaillenränge liegt, ist der von Kim Kalicki. Sie steht auf Platz sechs und hat 1,34 Sekunden Rückstand auf ihre Teamkollegin Nolte. Bis auf Bronze fehlen der Wiesbadenerin 0,6 Sekunden. „Wenn die vor uns patzen, ist Rang drei mit zwei sehr guten Fahrten noch möglich", gibt sie sich aber noch nicht geschlagen. (smr)