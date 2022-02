Olympia 2022 live im TV und Stream: Hier sehen Sie die Biathlon-Verfolgung der Männer

Von Platz 8 will Benedikt Doll beim Biathlon am Sonntag die Verfolgung auf die Spitze aufnehmen. Reicht es für eine Medaille?

Olympische Winterspiele

Nach der Enttäuschung im Sprint richten die DSV-Biathleten den Blick auf den nächsten Olympia-Wettkampf. Hier sehen Sie die Verfolgung der Männer live im TV und Stream.

Peking – Ein spannendes Biathlon-Wochenende bei Olympia 2022 geht in die nächste Runde. Auch wenn die Sprint-Wettbewerbe am Freitag und Samstag (11. und 12. Februar) aus deutscher Sicht eher enttäuschend verliefen, besteht für die DSV-Athlet:innen auch in der Verfolgung am Sonntag (13.02.2022) noch die Chance auf eine Medaille in Peking. Während Vanessa Vogt als 18. im Sprint nur noch geringe Chancen auf Edelmetall in der Biathlon-Verfolgung der Frauen hat, ist die Ausgangslage für Benedikt Doll deutlich aussichtsreicher.

Doll zeigte einen guten Wettkampf. Wegen eines Fehlers im Stehendschießen, den er durch seinen Lauf nicht kompensieren konnte, reichte es im Sprint am Ende allerdings nur für Platz 8. Sein Rückstand auf die Podiumsplätze: 27 Sekunden. „Wenn es gut läuft, ist das machbar“, sagte der 31.-Jährige nach dem Wettkampf in der ARD. Roman Rees landete auf Rang 17 und hat noch einmal 18 Sekunden Rückstand auf Doll. Philipp Nawrath (Platz 22) und Johannes Kühn (Platz 33) haben nach zu vielen Fehlern am Schießstand keine Chance mehr auf eine Medaille.

Biathlon-Verfolgung bei Olympia 2022: Erik Lesser nach schwachem Einzel nicht nominiert

Erik Lesser war nach seinem schwachen Einzelwettkampf über 20 Kilometer nicht für den Sprint nominiert worden und konnte sich demnach auch nicht für die Verfolgung qualifizieren. Eine ganz neue Chance gibt es für die Biathleten dann ab Dienstag (15.02.2022), denn da steht die Staffel über viermal 7,5 Kilometer an. Hier möchte auch Lesser wieder starten. Der letzte olympische Wettkampf im Biathlon ist dann der Massenstart Ende der Woche.

Biathlon bei Olympia 2022: Hier wird die Verfolgung der Männer live übertragen

Die Biathlon-Rennen bei den Olympischen Winterspielen werden bei Zhangjiakou ausgetragen, etwa zweihundert Kilometer von Peking entfernt. Die Übertragungsrechte liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich mit der Übertragung ab, Eurosport überträgt täglich live aus Peking. Auch die Verfolgung der Männer im Biathlon wird live im Ersten und bei Eurosport übertragen.

Datum Sonntag, 13.02.2022 Uhrzeit 10.00 Uhr deutscher Zeit (17.00 Uhr Ortszeit) Wettkampf Biathlon Verfolgung Männer über 12,5 Kilometer Sender ARD & Eurosport

Die Übertragung läuft am Sonntag (13.02.2022) bereits ab 9.35 Uhr und ist neben dem TV auch über die Livestream-Angebote der Sender abrufbar.

Olympia 2022: Biathlon live im Online-Stream der ARD

Biathlon bei Olympia 2022: Die Verfolgung der Männer wird auch im Live-Stream der ARD zu sehen sein.

Die Übertragung aus Peking beginnt bereits um 05.30 Uhr, der Biathlon startet um 10 Uhr.

Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2022: Live-Stream von Eurosport

Die Biathlon-Wettkämpfe bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen. Der Eurosport-Stream (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 wird außerdem im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

Biathlon bei Olympia 2022: Der Zeitplan für die Woche

Die Verfolgungswettbewerbe schließen ein ereignisreiches Biathlon-Wochenende in Peking ab, sind jedoch nur der Auftakt für eine spannende Woche. Am Dienstag und Mittwoch (15. und 16. Februar) finden die Staffelläufe statt, am Freitag und Samstag (18. und 19. Februar) die Massenstarts. Die Termine und Sender im Überblick:

Disziplin Termin Übertragung 10 km Verfolgung Frauen Sonntag, 13.02.2022 10 Uhr ARD & Eurosport 12,5 km Verfolgung Männer Sonntag, 13.02.2022 11.45 Uhr ARD & Eurosport 4 x 7,5 km Staffel Männer Dienstag, 15.02.2022 10 Uhr ZDF & Eurosport 4 x 6 km Staffel Frauen Mittwoch, 16.02.2022 08.45 Uhr ARD & Eurosport 15 km Massenstart Männer Freitag, 18.02.2022 10 Uhr ZDF & Eurosport 12,5 km Massenstart Frauen Samstag, 19.02.2022 10 Uhr ZDF & Eurosport

Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking finden Sie hier. (iwe)