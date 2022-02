Olympia 2022 live im TV und Stream: Wo die Olympischen Winterspiele übertragen werden – Sendeplan mit Terminen

Übertragung in Peking

In Peking finden ab 4. Februar die Olympischen Winterspiele statt. Olympia 2022 wird live im TV und Live-Stream übertragen. Der Sendeplan in der Übersicht.

Peking – Die Olympischen Winterspiele gehen in die 24. Runde, am 5. Februar beginnt Olympia 2022 in Peking. Wintersport-Fans kommen drei Wochen lang voll auf ihre Kosten. Da sich das Einreisen und live mitverfolgen der Wettkämpfe aufgrund der Corona-Pandemie als schwierig erweisen könnte, werden sich wohl die meisten Sportfreunde vor den Fernseher begeben.

Auch bei Olympia 2022 werden die Wettkämpfe in sämtlichen Disziplinen übertragen und live ausgestrahlt. Der Zeitplan der Olympischen Winterspiele in Peking umfasst 109 Wettbewerbe, die auf verschiedenen Plattformen mitverfolgt werden können. Wir zeigen Ihnen, wo und wann welche Sportart live zu sehen ist.

Olympia 2022 live im TV: Diese Sender übertragen die Winterspiele in Peking

Biathlon, Skispringen, Rodeln und Co.: Auch 2022 werden alle Wettbewerbe der Olympischen Spiele in Peking kostenlos in der ARD und im ZDF angeboten. Für viele ist die kostenfreie Übertragung eine Selbstverständlichkeit. Dabei sah es im Rechte-Poker um die Olympia-Lizenzen zunächst alles andere als gut aus für die öffentlich-rechtlichen Sender.

Der US-Konzern Discovery hatte im vergangenen Herbst die Verhandlungen mit ARD und ZDF zwischenzeitlich für gescheitert erklärt. Angeblich habe es große Unterschiede bei den wirtschaftlichen Vorstellungen gegeben. Nun kam es zu einer Einigung und die Berichterstattung für Olympia 2022 und die Sommerspiele 2024 sind für den deutschen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesichert.

Alle Ergebnisse bei den Winterspielen Olympia 2022: Der Medaillenspiegel

Neben ARD und ZDF berichtet auch Eurosport live aus Peking. Der Sport-Sender überträgt alle Wettkämpfe in seinem Eurosport Player. Der Live-Stream ist kostenpflichtig. Alle Übertragungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk werden im Live-Stream und über die Mediathek verfügbar sein.

Olympia 2022 in Peking: Free-TV und Live-Stream – Zeitplan und Termin

Olympia 2022 wird in China ausgetragen. Gegenüber Deutschland ist das eine Zeitverschiebung von +7 Stunden. Wettbewerbe, die um 12.00 Uhr mittags in Peking beginnen, starten in Deutschland also bereits um fünf Uhr morgens. Ein Wettkampftag in China geht üblicherweise gegen neun Uhr los, dementsprechend beginnt die deutsche Berichterstattung meist wenige Stunden nach Mitternacht.

Wer alle Wettkämpfe mitverfolgen möchte, muss also entweder mit weniger Schlaf auskommen, oder auf die Wiederholung in der ARD-Mediathek zurückgreifen. Die Übertragung der aller Wettkampftage ist wie folgt zwischen ARD und ZDF aufgeteilt:

Datum Sender Uhrzeit Freitag, 04.02.2022 ZDF 12.10 bis 16.00 Uhr Samstag, 05.02.2022 ARD 3.00 bis 17.50 Uhr Sonntag, 06.02.2022 ZDF 2.00 bis 17.00 Uhr Montag, 07.02.2022 ZDF 2.05 bis 17.00 Uhr Dienstag, 08.02.2022 ARD 2.25 bis 17.30 Uhr Mittwoch, 09.02.2022 ZDF 3.00 bis 17.00 Uhr Donnerstag, 10.02.2022 ZDF 2.00 bis 17.00 Uhr Freitag. 11.02.2022 ARD 2.10 bis 18.00 Uhr Samstag, 12.02.2022 ZDF 3.30 bis 17.00 Uhr Sonntag, 13.02.2022 ARD 1.25 bis 18.00 Uhr Montag, 14.02.2022 ARD 1.45 bis 17.00 Uhr Dienstag, 15.02.2022 ZDF 2.25 bis 17.00 Uhr Mittwoch,16.02.2022 ARD 2.25 bis 18.00 Uhr Donnerstag, 17.02.2022 ARD 2.10 bis 17.00 Uhr Freitag, 18.02.2022 ZDF 2.25 bis 17.00 Uhr Samstag, 19.02.2022 ZDF 2.00 bis 17.00 Uhr Sonntag, 20.02.2022 ARD 1.25 bis 15.30 Uhr

Bei Olympia 2022 kann es vorkommen, dass mehrere Wettkämpfe gleichzeitig übertragen werden. TV-Sender und Live-Streams werden dann entscheiden, welche Sportarten besonders beliebt sind und daran ihren Sendeplan ausrichten. Bei den Deutschen gehören wohl Biathlon, Skispringen und Rodeln zu den populärsten Wintersportarten. Einige der deutschen Athleten bei Olympia 2022 gehören zum Favoritenkreis in ihrer jeweiligen Sportart. (Andreas Apetz)