Olympia 2022 LIVE: DSV-Team will Medaille bei Biathlon-Einzel der Frauen - Gelingt der große Coup?

Das DSV-Team will im Biathlon-Einzel der Frauen bei Olympia 2022 um die Medaillen kämpfen. Wir berichten im Live-Ticker vom Wettkampf.

Peking - Das deutsche Biathlon-Team muss bei Olympia 2022* gegen extreme Bedingungen bestehen. Beim Abschlusstraining vor dem Olympia-Auftakt war bei minus zwölf Grad zu erahnen, was das Team des DSV bei den Olympischen Winterspielen* in der Höhe von Zhangjiakou zu erwarten: Eine extreme Form von Biathlon.

„Ich hoffe mal, dass es trotzdem fair bleibt. Jetzt über Medaillen nachzudenken, das wäre ein bisschen falsch. Es darf nichts schiefgehen“, sagte Denise Herrmann, Medaillenhoffnung des deutschen Teams* vor dem Auftakt. Der Kampf um Edelmetall wird aber erwartet von den erfolgsverwöhnten Fans.

Olympia 2022: Deutsche Biathlon-Frauen nicht die großen Favoriten

Kein Land hat mehr olympische Biathlon-Medaillen gewonnen als Deutschland. Auch 2018 in Pyeongchang war das DSV-Team die erfolgreichste Nation. Sieben Medaillen (dreimal Gold, einmal Silber, dreimal Bronze) holte das von der überragenden Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier angeführte Team. Ziel bei Olympia 2022 in Peking* für das Biathlon-Team sind vier bis fünf Medaillen. Ein ambitioniertes Ziel, das schwer zu erreichen sein dürfte. „Wir haben nicht mehr das außergewöhnliche Talent, das alles gewinnt“, so Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer.

Olympia 2022: Fragezeichen hinter Franziska Preuß

Bei den letzten Olympischen Spielen waren Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier solch außergewöhnliche Athletinnen, die aber bekanntlich nicht mehr dabei sind. „Diese Zeit wird es leider nicht mehr geben, auch wenn das schön für Deutschland war. Mittlerweile sind immer 20 bis 25 Athletinnen in der Lage, mit einer guten Leistung aufs Podium zu laufen“, sagte Mehringer. „Wenn alle fit sind, haben wir schon mit drei Medaillen gerechnet. Jetzt müssen wir das vielleicht ein bisschen relativieren“, so der Bundestrainer, der auf zumindest einmal Edelmetall für seine Frauen hofft.

Bei Olympia 2022 sind die deutschen Biathletinnen nicht die Favoriten auf Gold*. Denise Herrmann kämpft mit Problemen am Schießstand, der auf der neuen Anlage auch noch als sehr anspruchsvoll und windanfällig gilt. Bei Franziska Preuß bleiben Fragezeichen. Als Dritte im Gesamtweltcup hatte sie in der Vorsaison ihr bestes Jahr. Bis Dezember galt sie als Frau für die Medaillen. Ein Treppensturz und eine Corona-Infektion sorgten aber für eine wochenlange Trainingspause. (smr)