Olympia 2022 live: Biathlon-Sprint der Männer – Sensation bei Nominierung des deutschen Teams?

Olympische Winterspiele

Von Isabel Wetzel schließen

Nachdem die deutschen Biathleten im Einzel ohne Medaille geblieben sind, liegt die Hoffnung auf dem Sprint-Wettkampf. Wir berichten am Samstag (12.02.2022) im Live-Ticker.

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

Zhangjiakou – Das Wochenende bei Olympia 2022* in Peking* hält für Biathlon-Fans wieder einiges bereit. Während die Frauen des Biathlon-Teams mit der Goldmedaille von Denise Herrmann bereits einen riesigen Erfolg verzeichnen können, müssen die Männer bislang eher mit Ernüchterung klarkommen. Nach dem erfolglosen Start der Mixed-Staffel reichte es auch im 20-Kilometer-Einzel der Männer für keinen deutschen Biathleten fürs Podest.

Benedikt Doll beendete das Rennen am Dienstag (08.02.2022) als bester Deutscher auf Platz 6. Doll unterliefen zwei Schießfehler, darunter einer beim letzten Stehendschießen. Dafür kassierte er zwei Strafminuten, büßte alle Medaillenchancen kurz vor Schluss ein und lag schließlich 1:07,1 Minuten hinter dem Sieger. Auch Roman Rees hatte zwischenzeitlich gute Chancen auf einen Podestplatz, beendete das Rennen nach einem Schießfehler allerdings nur auf Rang sieben. Die nächste Chance bekommen die Athleten am Samstag (12.02.2022) beim Biathlon-Sprint über 10 Kilometer.

Olympia 2022: Biathlet Erik Lesser schreibt Sprint-Start bereits ab

Besonders enttäuschend verlief das Biathlon-Einzel für Erik Lesser und Johannes Kühn. Kühn beendete das Rennen auf Platz 51, Lesser belegte nur Rang 67. Der 33-Jährige hat im Klassiker über 20 Kilometer insgesamt fünf Strafminuten und kam mit mehr als sieben Minuten Rückstand auf die Spitze ins Ziel.

„Ich habe den ‚schlechten‘ Tag am unpassendsten Tag erwischt. Bravo! Das war‘s dann wohl mit dem Sprint“, schrieb er vor dem Rennen am Samstag auf Instagram. Für Lesser werden es die letzten Olympischen Winterspiele sein. Er hofft daher auf eine „letzte Chance“ in der Männer-Staffel am kommenden Dienstag (15.02.2022).

Offiziell ist der Thüringer aber auch beim Wettkampf am Freitag noch im Rennen. Der Deutsche Skiverband (DSV) nominiert erst am Freitag (11.02.2022) das Aufgebot für den Männer-Sprint. Insgesamt sechs Kandidaten gibt es für vier Startplätze, neben Lesser kommen Benedikt Doll, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees und David Zobel infrage.

Biathlon bei Olympia 2022: Benedikt Doll mit guten Chancen im Sprint

Trotz der kleineren und größeren Rückschläge bei Olympia 2022 dürfen die deutschen Biathleten weiterhin auf Medaillen hoffen. Als Favoriten auf das Podium gelten zwar vor allem Quentin Fillon Maillet und Emilien Jacquelin aus Frankreich, der Schwede Sebastian Samuelsson und die Norweger Tarjei Bø und Johannes Thingnes Bø, Benedikt Doll kann da aber sicherlich auch noch ein Wörtchen mitreden. „Es stimmt mich positiv, dass ich gut und stabil schießen kann. Das ist ein gutes Signal für die nächsten Rennen. Das gibt mir auf jeden Fall Selbstbewusstsein“, sagte 31-Jährige mit Blick auf den Sprint.

Olympische Winterspiele in Peking Der Medaillenspiegel zu Olympia 2022* im Überblick.

Der Biathlon-Sprint der Männer startet am Samstag, dem 12. Februar 2022 um 10 Uhr. (17:00 Uhr Ortszeit). (iwe) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.