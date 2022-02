Olympia 2022 live: Massenstart der Männer im Biathlon – DSV-Jäger hoffen auf Medaille

Wintersport

Gelingt den deutschen Herren im Biathlon-Massenstart doch noch die Überraschung? Wir sind live für Sie dabei.

Peking – Bei Olympia 2022* in Peking* steht mit dem Massenstart der Männer der letzte Wettkampf im Biathlon an. Für die Deutschen ist es damit gleichzeitig auch die letzte Chance noch nach einer Olympischen Medaille zu greifen. Im Staffel-Rennen hatte das DSV-Quartett die große Chance auf eine Medaille, vergab diese jedoch im letzten Schießen. Am Ende wurde die deutsche Staffel unglücklich Vierte.

Für den Biathlon-Massenstart konnten sich die Deutschen Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath und Johannes Kühn qualifizieren, sie greifen noch einmal nach Gold bei Olympia 2022. Bei den Rennen sind jeweils die derzeit besten 30 Athletinnen und Athleten der Welt dabei. Neben den Top 15 im Gesamtweltcup sind alle Medaillengewinner aus Zhangjiakou sowie die besten Punktesammler einer speziellen Wertung bei den Spielen qualifiziert.

Olympia 2022: Benedikt Doll mit Chancen auf eine Medaille im Biathlon-Massenstart

Die besten Chancen auf eine Medaille dürfte bei den Deutschen Benedikt Doll haben. Er gewann den letzten Weltcup-Massenstart vor Olympia 2022 in Antholz vor den Norwegern Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Lägreid. Bisher hatte Doll jedoch weniger Glück bei diesen Winterspielen. Im Einzel wurde er Sechster, im Sprint Achter und in der Verfolgung sogar nur 32. Im letzten Rennen für die Biathlon-Herren bei den Spielen in Peking will er nun noch einmal angreifen.

Favorisiert sind jedoch andere in diesem Rennen. Mit fünf Medaillen in fünf Rennen, davon zwei Olympiatitel, ist Quentin Fillon Maillet aus Frankreich der Überflieger im Biathlon bei Olympia 2022. Ebenso wird aber auch Johannes Thingnes Boe weiterhin heiß gehandelt, nachdem er in den letzten Tagen die läuferisch beste Form ablieferte und dadurch in unfassbarer Dominanz Gold im Sprint gewann. Die beiden frisch gekrönten Olympiasieger zeigten in Peking eine beeindruckende Leistung, weshalb sie auch für den anstehenden Massenstart als die großen Favoriten gehandelt werden.

Olympia 2022: Breites Feld im erweiterten Favoritenkreis

Abseits der wichtigsten Siegesanwärter gibt es neben den deutschen Biathleten allerdings ein breites Feld, welches bei Schwächen der Favoriten auftrumpfen könnte. Allen voran überzeugten die Russen, die mit Latypov und Loginov breit aufgestellt sind und in der Staffel die Bronze-Medaille holten. Sollten die Favoriten patzen, dürfte es ein spannendes letztes Rennen werden. (smr) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.