Olympia 2022: Biathlon-Massenstart der Damen – Überraschung durch Team Deutschland?

Winterspiele

Von Melanie Gottschalk schließen

Kann eine der deutschen Läuferinnen im Biathlon-Massenstart noch einmal angreifen? Das Rennen musste aufgrund der Temperaturen bei Olympia 2022 verlegt werden.

Peking – Für die Biathlon-Frauen steht mit dem Massenstart das letzte Rennen bei Olympia 2022* in Peking* auf dem Programm. Dann wollen auch die deutschen Skijägerinnen noch einmal angreifen, nachdem sie sensationell Bronze in der Staffel am Mittwoch (16.02.2022) gewannen. Doch die Pause ist für die Biathletinnen kürzer als gedacht, denn das Rennen musste verlegt werden. Grund dafür ist wieder einmal das Wetter.

Schon die Herren-Staffel am Dienstag (15.02.2022) bei Olympia 2022 war um mehrere Stunden nach vorne verlegt worden, da es in den Abendstunden in Peking so kalt wurde, dass ein Wettkampf nicht mehr möglich gewesen wäre. So auch bei den Damen. Während am Freitag (18.02.2022) noch Temperaturen um Minus 13 Grad angesagt sind, soll es am Samstag – wo der Massenstart eigentlich stattfinden sollte* – auf bis zu Minus 18 Grad runtergehen. Zu kalt, entschied der IBU und verlegte das Rennen kurzerhand auf Donnerstag, 8 Uhr MEZ.

Olympia 2022: Kann Denise Herrmann noch eine Überraschung schaffen?

„Das ist sicher die richtige Entscheidung“, wird Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann bei Eurosport zitiert: „Einen Lotterie-Massenstart bei Olympia, das kann keiner gebrauchen.“ Herrmann ist eine der vier deutschen Starterinnen, neben ihr werden auch Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz im Massenstart dabei sein. „Für uns natürlich eine bisschen kürzere Regenerationszeit. Das wird morgen ein ganz hartes Ding“, ergänzte Herrmann.

Trotzdem hat Denise Herrmann die besten Chancen aus dem deutschen Lager, eine weitere Medaille im Biathlon zu holen. Bereits im Einzel, dem ersten Rennen bei Olympia 2022 nach der Mixed-Staffel, holte sie sich sensationell und völlig überraschend Gold. Danach lief es in den Rennen gut, aber eben nicht mehr überragend, bevor sie in der Staffel noch einmal alles aus sich herausholte und dem deutschen Damen-Quartett als Schlussläuferin den dritten Platz sichern konnte.

Olympia 2022: Norwegerin und Schwedin dominieren Olympia-Winter

Das Feld der Favoritinnen ist allerdings groß. Die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland und Elvira Öberg aus Schweden dominieren bisher den Olympia-Winter. Aber auch Dorothea Wierer aus Italien sollte nicht unterschätzt werden, sie gewann im Biathlon-Sprint bei Olympia 2022 Bronze. Sollten die Top-Favoritinnen jedoch patzen, ist alles drin. (msb)