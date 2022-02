Olympia 2022 live: Team-Staffel im Rodeln – Nächstes Gold für Deutschland?

Olympische Spiele

Im Rodeln steht bei Olympia 2022 die Team-Staffel an. Wir berichten live vom letzten Rodel-Wettbewerb aus Peking.

Peking – Das deutsche Rodel-Team* begeistert bei Olympia 2022* in Peking* und ist erneut erfolgreich. In allen drei bisherigen Wettbewerben konnte Gold gewonnen werden. Zunächst schaffte Johannes Ludwig den Olympiasieg im Einer der Herren, ihm folgte Natalie Geisenberger im Einer der Frauen und schließlich stand auch das Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt ganz oben auf dem Treppchen bei den Zweisitzern. Nun soll es noch der Olympiasieg in der Mannschaft werden. Am Donnerstag (10.02.2022) geht es um 14.30 Uhr los mit dem Team-Wettbewerb.

Natalie Geisenberger blieb auf ihrer Rekordjagd noch ganz cool, dann brach alles aus ihr heraus: Auf Knien feierte die „Rodel-Mama“ ihre fünfte olympische Goldmedaille*,mit der deutschen Fahne trocknete sie ihre Freudentränen, selbst Weggefährte Felix Loch weinte vor Glück. Mit all ihrer Erfahrung hatte Geisenberger den tückischen Eiskanal von Yanqing gemeistert, einen Doppelsieg vor Anna Berreiter angeführt - und nimmt nun sogar die Olympia-Bestmarke von Claudia Pechstein ins Visier.

Olympia 2022: Team-Staffel will Gold holen

„Es war irgendwo immer das Ziel, hier noch mal um eine Medaille zu fahren“, sagte Geisenberger, die im Mai 2020 erstmals Mutter geworden war, in der ARD: „Aber dass es wieder zu Gold reicht ist Wahnsinn. Ich habe keine Worte, ohne meine Familie hätte ich es nicht geschafft.“

Olympia 2022: Deutsche Rodler dominieren Wettkämpfe in Peking

Johannes Ludwig wurde nach seinem Sieg im Olympischen Dorf mit Konfetti und einer „La Ola“ gefeiert. Ein paar Kaltgetränke später fiel der Champion der Eisrinne mit der Goldmedaille unter dem Kopfkissen endlich ins Bett. „Ich habe nicht ganz so gut geschlafen. Es gingen mir einige Gedanken durch den Kopf, die mir den Schlaf geraubt haben“, berichtete Ludwig am Montag mit kleinen Augen.

Die keineswegs ausufernden, aber schönen Feierlichkeiten waren es jedoch wert. „Es war ein kleiner, aber netter Empfang“, schilderte der erste deutsche Goldmedaillengewinner in China. Auf die Frage nach seiner Zukunft hatte der 35-Jährige auch am Tag nach seinem großen Coup noch immer keine Antwort. Ob der Thüringer zumindest bis zu seiner Heim-WM im Januar 2023 in Oberhof weitermacht, ist unklar. *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.