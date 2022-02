Olympia: Teamspringen an der Großschanze – DSV will Medaillen

Karl Geiger geht mit dem DSV am Montag beim Teamspringen an den Start.

Olympische Winterspiele

Von Tobias Utz schließen

Stefan Krieger schließen

Die nächste Olympiaentscheidung im Skispringen steht an. Auf der Großschanze hoffen die deutschen Männer im Teamwettbewerb auf eine Medaille: die Lage im Live-Ticker.

Update vom Montag, 14.02.2022, 08.00 Uhr: Nachdem am Wochenende die Herren im Einzel von der Großschanze geflogen sind, steht am Montagvormittag das Teamspringen auf dem Programm. Die Erwartungen an das DSV-Team sind riesig, angesichts potenzieller Medaillenchancen der Deutschen. Nach der Bronzemedaille von Karl Geiger und einem ordentlichen fünften Platz für Markus Eisenbichler, sind diese abermals gewachsen.

„Unser Vertrauen ist in den letzten Tagen enorm gewachsen. Die Ambitionen dürfen wieder steigen“, erklärte Karl Geiger am Sonntag (13.02.2022). Für den DSV gehen neben Geiger und Eisenbichler Stephan Leyhe und Constantin Schmid beim Olympia-Teamspringen an den Start.

Olympische Winterspiele in Peking Der Medaillenspiegel zu Olympia 2022* im Überblick.

Die ARD überträgt das Skispringen live ab 11.50 Uhr. Unsere Redaktion berichtet ebenfalls live, an dieser Stelle.

Erstmeldung vom Freitag, 11.02.2022, 15.00 Uhr: Zhangjiakou – Nächster Anlauf für die deutschen Skispringer bei Olympia 2022*. Er denke schon jetzt an den Teamwettkampf, sagte Karl Geiger schon lange vor dem Springen auf der Großchance. „Es ist so, dass ich sage: Wenn wir am Montag das Teamspringen haben, möchte ich das Team so gut es geht unterstützen. Das muss mein langfristiges Ziel sein.“

+ Karl Geiger setzt große Hoffnungen in den Teamwettbewerb. © Daniel Karmann/dpa

Hinzu kam der Frust vom Skisprung-Drama bei der Mixed-Staffel*, der Geiger noch immer in den Kleidern steckt. „Das Mixed hängt noch irgendwo in den Gliedmaßen. Das war schon eine dicke Packung“, sagte der als Goldkandidat nach Peking* gereiste Bayer. Am vergangenen Montag war dem DSV-Quartett durch die Disqualifikation von Katharina Althaus die große Chance auf eine Medaille genommen worden.

Weil es auch beim Rest des DSV-Teams insgesamt mau lief, wachsen die Sorgen. „Das Training ist leider nicht ganz so optimal gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hätte gedacht, wir können besser beginnen“, sagte Horngacher.

Dabei fieberten die DSV-Adler der neuen Chance förmlich entgegen. „Es geht zum Glück wieder von Null los“, hatte Geiger nach seinem mageren 15. Platz von der Normalschanze gesagt. Und auch Markus Eisenbichler, der im Einzel den zweiten Durchgang und so auch einen Einsatz im Mixed verpasst hatte, war eigentlich hoffnungsfroh. „Das ist wieder eine komplett andere Schanze. Ich glaube, die könnte mir ganz gut liegen“, meinte der Bayer. (skr/tu) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.