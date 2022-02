Olympia 2022 Live: Nordische Kombination – DSV-Team mit Corona-Ausfällen

Olympische Winterspiele

Von Isabel Wetzel schließen

Bei Olympia 2022 starten die DSV-Männer am Mittwoch in der Nordischen Kombination – allerdings ohne die Olympiasieger Eric Frenzel und Terence Weber. Wir berichten live.

>>> Live-Ticker aktualisieren <<<

Zhangjiakou – Die Olympischen Winterspiele in Peking* sind gestartet – und bieten in den ersten Wettkampftagen bereits ein wildes Auf und Ab für die deutschen Athlet:innen. Gleich am Sonntag (06.02.2022) bescherte Rodler Johannes Ludwig dem deutschen Team die erste Goldmedaille, Denise Herrmann legte am Montag völlig überraschend mit Gold im Biathlon-Einzel der Frauen nach.

Weniger erfolgreich starteten die Spiele in China für die deutschen Mixed-Staffeln. Nachdem die Biathlet:innen nur auf Rang fünf gelaufen waren, endete vor allem der Mixed-Team-Wettbewerb im Skispringen in einem kleinen Drama*. Das deutsche Team, das hier zuvor als Gold-Favorit galt, wurde disqualifiziert. Jetzt liegen aus deutscher Sicht große Hoffnungen auf der Nordischen Kombination. Denn: Bei den vergangenen Winterspielen 2018 in Pyeongchang haben die Kombinierer aus Deutschland gleich fünf von neun möglichen Medaillen gewinnen können.

Olympia 2022 live: DSV-Team geht bei Nordischer Kombination dezimiert an den Start

Die Nordische Kombination – bestehend aus Skispringen und Langlauf – ist bei den Olympischen Winterspielen eine reine Männerdisziplin. Bei Olympia 2022* werden insgesamt drei Wettkämpfe ausgetragen:

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 09.02.2022 09.00 Uhr Skispringen Normalschanze 12.00 Uhr Langlauf 10 Kilometer 15.02.2022 09.00 Uhr Skispringen Großschanze 12.00 Uhr Langlauf 10 Kilometer 17.02.2022 09.00 Uhr Teamwettkampf Großschanze 12.00 Uhr Teamwettkampf Langlauf

Die großen Hoffnungen auf Edelmetall werden allerdings kurz vor dem Wettkampf getrübt, denn die deutsche Mannschaft geht deutlich dezimiert an den Start. Die Olympiasieger Eric Frenzel und Terence Weber sind nach einem positiven Corona-Test* weiterhin in der Quarantäne – und das Internationale Olympische Komitee (IOC) ließ den Antrag, den nachgereisten Manuel Faißt nachzunominieren, nicht zu.

Corona-Quarantäne und Isolation: Schwere Bedingungen vor der Nordischen Kombination

Am Mittwoch starten auf der Normalschanze in Zhangjiakou also nur Vinzenz Geiger, Johannes Rydzek und Julian Schmid. Geiger, der als enge Kontaktperson von Frenzel und Weber eingestuft wurde, muss zusätzlich mit einer Sonderbehandlung zurechtkommen. Er darf weder mit den anderen Sportlern im Shuttle fahren, noch darf er zwischen den Sprüngen mit dem Lift nach oben fahren. „Das war sehr, sehr schwierig für ihn“, sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch nach den Trainingsdurchgängen. Hier konnte Vinzenz Geiger nicht überzeugen.

Olympische Winterspiele Der Medaillenspiegel zu Olympia 2022 im Überblick.

Richtig gut lief es dagegen für Julian Schmied: Der Athlet aus Oberstdorf konnte zwei der drei Trainingsdurchläufe für sich entscheiden, einmal wurde er Dritter. Unterdessen hofft das Team, dass Frenzel und Weber am nächsten Dienstag (15.02.2022) auf der Großschanze wieder dabei sein können.

Der Einzelwettbewerb in der Nordischen Kombination* startet am Mittwoch, dem 9. Februar 2022 (16:00 Uhr OZ/9:00 MEZ). (iwe) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.