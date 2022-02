Olympia 2022 live: Herren-Staffel im Biathlon – gelingt den Deutschen ein Überraschungscoup?

Winterspiele

Bei Olympia 2022 steht die nächste Entscheidung an. In der Herren-Staffel im Biathlon könnten die Deutschen nach einer Medaille greifen. Wir sind live für Sie dabei!

Peking - Angeführt von Startläufer Erik Lesser wollen die deutschen Biathlon-Männer in der Staffel bei Olympia 2022* in Peking* endlich die langersehnte erste Medaille holen. Denn bisher gingen die deutschen Biathleten bei den Medaillenentscheidungen leer aus. In der Staffel – wo die Deutschen traditionell stark sind – soll sich das nun ändern. Aufgrund der Temperaturen vor Ort wurde der Wettkampf auf 7.30 Uhr MEZ vorverlegt, der ursprüngliche Start war für 10 Uhr MEZ geplant gewesen.

Am Montag (14.02.2022) teilte der Deutsche Skiverband (DSV) zudem mit, dass Bundestrainer Mark Kirchner neben Erik Lesser auch Roman Rees, Benedikt Doll und Schlussläufer Philipp Nawrath für das Rennen über 4x7,5 Kilometer bei Olympia 2022 am Dienstag (15.02.2022) nominiert. „Das ist für unser Team der wichtigste Wettbewerb, wo wir auch konkurrenzfähig sind“, sagte Lesser. „Läuferisch weiß ich, dass ich ganz gut drauf bin.“

Olympia 2022: Erik Lesser vor seinem letzten Rennen bei Winterspielen

Für den 33 Jahre alten Biathleten Lesser, der bei Olympia 2022 bislang einen enttäuschenden 67. Platz im Einzel vorzuweisen hat, wird es das letzte Rennen bei Olympischen Winterspielen sein. „Ich hoffe, das beflügelt mich ein bisschen und hemmt mich nicht so sehr. Mein letztes Olympia-Rennen will ich natürlich genießen und gut performen“, ergänzte der Biathlet.

Während die deutschen Biathleten in den anderen Rennen bei Olympia 2022 kein erhoffter Überraschungscoup gelingen konnte, könnte es in der Staffel klappen. Denn im letzten Staffel-Rennen der Herren vor den Winterspielen in China* belegte die deutsche Mannschaft Platz drei in Antholz. Eine gute Generalprobe für das Rennen am Dienstag.

Olympia 2022: Herren-Staffel im Biathlon wichtigstes Rennen für Bundestrainer

Bundestrainer Mark Kirchner hatte vor der Abreise zu Olympia 2022 nach China betont, dass die Staffel für ihn das wichtigste Rennen sei. „Das Ziel für mich als Trainer wäre schon diese Staffel-Goldmedaille“, sagte der 51-Jährige: „Ich habe mit der Mannschaft seit 2010 alles Mögliche gewonnen. Der Staffel-Olympiasieg wäre noch etwas, was mich auf meiner Agenda in meiner Arbeit als Trainer endgültig zufriedenstellen würde.“

Insgesamt war die deutsche Herren-Staffel im Biathlon in diesem Winter immer in der Weltspitze mit dabei. Bei vier Rennen schnitten die Deutschen nie schlechter als auf Platz vier ab. Vielleicht reicht es am Dienstag ja für ganz vorne. (msb mit sid)