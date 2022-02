Olympia 2022 Live: Deutsche Rodlerinnen greifen nach Gold

Wintersport

Im Rodeln liegen zwei deutsche Damen nach den ersten beiden Durchgängen auf Platz eins und zwei – und greifen nach Gold. Der Live-Ticker zur Entscheidung.

Peking - Das deutsche Rodel-Team kann nach dem Einzelgold von Johannes Ludwig am Sonntag (06.02.2022) bereits am Dienstag (08.02.2022, live im TV und Live-Stream) auf das nächste Einzelgold bei Olympia 2022 hoffen. Denn nach den ersten beiden Durchgängen am Montag (07.02.2022) liegt die Deutsche Natalie Geisenberger auf Platz eins, Anna Berreiter mit 0,208 Sekunden Rückstand ist Zweite. Dritte ist die Russin Tatjana Iwanowa mit bereits 0,591 Sekunden Rückstand.

Für die deutsche Weltcup-Gesamtsiegerin Julia Taubitz ist der Traum von einer Medaille hingegen geplatzt. Die 25 Jahre alte Rennrodlerin lag nach dem ersten Lauf auf der 1583 Meter langen Strecke noch auf Platz eins, stürzte im zweiten Lauf aber in Kurve 13 und wird mit 1,595 Sekunden Rückstand nicht mehr in den Kampf um die Medaillen eingreifen können.

Olympia 2022: Nathalie Geisenberger greift wieder nach Gold

Noch im ersten Lauf hatten sich Taubitz und Geisenberger ein enges Duell geliefert. Die Siegerin von Pyeongchang legte zunächst mit Bahnrekord vor, ehe Taubitz die Bestzeit auf 58,345 Sekunden drückte.

Nathalie Geisenberger ist Titelverteidigerin von vor vier Jahren und fuhr in den letzten Jahren konstant gute Zeiten. Berreiter geht mit der wenigsten Erfahrung an den Start, konnte jedoch bei der Rennrodel-U23-Weltmeisterschaft in Königssee 2021 die Gold-Medaille holen. Die beiden können sich nun am Dienstag große Hoffnungen auf eine Medaille machen, vielleicht reicht es sogar für einen Doppelsieg. Dafür müssen sie aber noch zweimal unfallfrei die längste Rodelstrecke der Welt runterkommen.

Olympia 2022: Nathalie Geisenberger stürzt im Training auf der Rennrodelbahn

Nathalie Geisenberger war im Training am Sonntag nämlich gestürzt, auch die österreichische Mitfavoritin Madeleine Egle konnte sich im ersten Lauf in Kurve 13 nicht mehr auf ihrem Schlitten halten und büßte mehr als eine Sekunde ein. Sie hat – ähnlich wie Julia Taubitz – keine Chance mehr auf eine Medaille. Das Rennen um Einzelgold bei den Frauen bleibt also auch in den Läufen drei und vier spannend. (msb)