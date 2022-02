Olympia 2022 live: Francesco Friedrich im Zweierbob auf Goldkurs

Winterspiele

Der deutsche Bob-Pilot Francesco Friedrich ist nicht zu stoppen. Im Zweierbob liegt der 31-Jährige auf Goldkurs. Wir berichten live von den beiden finalen Läufen.

Peking - Mit Start- und Bahnrekorden haben sich Francesco Friedrich und Thorsten Margis die Spitzenposition nach dem ersten Tag im Zweierbob bei Olympia 2022* in Peking* gesichert. Der Doppel-Olympiasieger von 2018 bestätigt damit seine bestechende Form, muss aber aufpassen, denn Johannes Lochner und Florian Bauer konnten im zweiten Lauf kräftig aufholen und haben vor den beiden finalen Läufen am Dienstag (15.02.2022, 13.15 Uhr MEZ) nur noch 0,15 Sekunden Rückstand auf die Favoriten Friedrich und Margis.

Doch damit noch nicht genug, denn auch der deutsche Bob-Pilot Christoph Hafer kann sich noch Chancen auf eine Medaille ausrechnen. Nach dem zweiten Lauf liegt er zwar 0,99 Sekunden hinter dem führenden Friedrich, doch von Rang drei trennen Hafer nur 0,05 Sekunden. Diesen Platz belegt aktuell der Russe Rostislav Gaitiukevich. Der Russe hatte am Montag (14.02.2022) gegenüber Hafer zwar am Start einen Vorteil, kam aber nicht ganz fehlerfrei durch den Eiskanal.

Olympia 2022: Kommt es zum Medaillenregen im Zweierbob der Männer?

Für das deutsche Bob-Team könnte es also nach dem Drama im Monobob der Damen* zu einem ersten Medaillenregen kommen, die Chancen für Gold, Silber und Bronze stehen vor den beiden finalen Läufen jedenfalls sehr gut.

Der Kanadier Justin Kripps, der 2018 zeitgleich mit Friedrich Gold im Zweierbob gewinnen konnte, lag lange Zeit in Schlagdistanz, hatte aber im unteren Teil des Eiskanals größere Probleme. Nach einer schlechten Ausfahrt aus der berüchtigten Kurve 13 wurde sein Gefährt so stark von der Begrenzung abgewiesen, dass er kurzzeitig mit allen vier Kufen in der Luft stand. Im zweiten Durchgang wollte er voll auf Angriff fahren, baute aber erneut zu viele Fehler in die Fahrt ein. Nach der Hälfte des Wettbewerbs reiht er sich deshalb nur auf Position neunzehn ein und hat wohl keine Chancen mehr auf eine Medaille.

Olympia 2022: Johannes Lochner fühlt sich im Eiskanal in China wohl

Johannes Locher kann sich jedenfalls auf die beiden finalen Durchgänge im Zweierbob freuen. 2018 reichte es am Ende nur zu Platz fünf, bei Olympia 2022 winkt nun eine Medaille. Das liegt nach seiner eigenen Aussage auch am Eiskanal in China*: „Ich fühle mich besser als damals in Südkorea, da kamen wir nicht so zurecht mit der Bahn. Hier ist das ganz anders", sagte Lochner. „Die Linien sitzen. Wenn ich noch mehr fahre, wird es nur schlechter."