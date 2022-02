Olympia 2022 Live: Biathlon-Sprint der Frauen – Gelingt nächste Gold-Sensation?

Olympische Spiele

Von Sascha Mehr schließen

Bei Olympia 2022 in Peking steht der Sprint der Frauen im Biathlon an. Wir berichten im Live-Ticker vom Wettbewerb.

<<< Live-Ticker aktualisieren >>>

Peking – Olympia 2022* in Peking* ist in vollem Gange und das deutsche Biathlon-Team konnte bereits einen großen Erfolg feiern. Denise Herrmann überraschte alle im Einzel der Frauen über 15 Kilometer* und schnappte sich die Goldmedaille* nach einer läuferisch und am Schießstand perfekten Leistung. Zudem schrammte Vanessa Voigt als Vierte nur ganz knapp an der Bronzemedaille vorbei. Dieser Wettbewerb machte klar, dass die deutschen Biathletinnen topfit sind beim Großevent und mitreden werden im Kampf um Edelmetall*.

Olympia 2022: DSV-Quartett motiviert vor dem Sprint

Der nächste Wettkampf der Frauen ist der Sprint über 7,5 Kilometer, bei dem Denise Herrmann zu den Mitfavoriten zählt. Neben der Olympiasiegerin im Einzel nominierte der DSV Vanessa Voigt, Vanesa Hinz und Franziska Preuß und setzt damit auf die gleiche Besetzung wie beim ersten Wettkampf. Anna Weidel wurde erneut nicht nominiert.

„Wir wissen alle, dass es einen beflügelt im Team. Es ist einfach cool, wenn man eine Olympiasiegerin im Team hat und letztendlich bestärkt das die Mannschaftsleistung“, gibt sich Vanessa Voigt hochmotiviert nach dem erfolgreichen Rennen im Einzel und dem bevorstehenden Sprint bei Olympia 2022 in Peking. „Der Motivationsschub ist auf jeden Fall gegeben. Jetzt heißt es, das zu bestätigen, aber mit nicht so viel Druck ins Rennen zu gehen“, so die 24-Jährige weiter.

Olympia 2022: Denise Herrmann will gute Rennen zeigen

Olympiasiegerin Denise Herrmann blickt nach vorne und will weiterhin angreifen. „Man muss die Spannung wieder hochhalten und das gelingt mir gut. Ich rechne nicht damit, dass ich hier in jedem Wettkampf Medaillen abräume. Ich möchte einfach gute Wettkämpfe machen“, so Herrmann. Doch gerade im Sprint stehen die Chancen nicht schlecht für die laufstarke DSV-Athletin, erneut aufs Treppchen zu springen. Der Wettkampf steigt am Freitag, 11.02.2022, um 9.50 Uhr (MEZ).

Die 33-Jährige Denise Herrmann hat die Chance, ihrer Freundin Laura Dahlmeier zu folgen. Die mittlerweile zurückgetretene Olympiasiegerin hatte vor vier Jahren bei Olympia 2018 in Pyeongchang erst Gold im Sprint und dann in der Verfolgung geholt. Ob das auch die ehemalige Langläuferin Herrmann schaffen kann? (smr)