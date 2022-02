Olympia 2022 Live: Biathlon-Einzel der Männer - DSV-Team will sich Medaillentraum erfüllen

Bei Olympia 2022 in Peking steht das Biathlon-Einzel der Herren an.

Olympische Spiele

Von Sascha Mehr schließen

Bei Olympia 2022 steht das Biathlon-Einzel der Männer an. Wir berichten im Live-Ticker vom Wettkampf in Peking.

Peking – Bei Olympia 2022* in Peking* konnte der DSV bereits einen großen Erfolg feiern. Nach dem ernüchternden Auftritt in der Mixed-Staffel, holte Denise Herrmann völlig überraschend die Goldmedaille im Einzel über 15 Kilometer. Damit haben im Vorfeld nur die Wenigsten gerechnet, denn Herrmann zeigte bereits öfters Nerven am Schießstand.

Über die 15 Kilometer wurde viermal geschossen und jeder Fehler kostete eine Minute zusätzlich. Es ist also eher ein Wettkampf für stabile und starke Schützinnen. Doch Denise Herrmann überraschte alle und wurde Olympiasiegerin.

Olympia 2022: Biathlon-Quartett heiß auf Einzel über 20 Kilometer

Nach den Frauen sind die Herren dran im Biathlon-Einzel bei Olympia 2022 in Peking. Team Deutschland* geht mit dem Quartett Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser und Roman Rees in das 20 Kilometer lange Rennen am Dienstag (08.02.2022), wie der DSV bekannt gegeben hat. Für Rees ist es eine Premiere, denn er lief noch nie in seiner Karriere ein Olympia-Rennen. Lesser und Kühn sind erstmals bei den Olympischen Spielen 2022* am Start, Doll lief bereits die Mixed-Staffel.

„Das wird ganz anders als die sechs Kilometer in der Mixed-Staffel. Das Einzel muss man sich gut einteilen“, sagte Cornelius Doll vor dem ersten Einzelrennen der Biathlon-Männer bei Olympia 2022. „Ich habe mir als Ziel gesetzt, wenn es ein bisschen windig ist, maximal zwei Fehler. Da hat man dann auch Chancen, vorn mitzukämpfen“, so der 31-Jährige weiter.

Olympia 2022: Erik Lesser rechnet sich Chancen aus bei Biathlon-Einzel

„Ich weiß, dass im Einzel die Chancen sehr gut stehen, erfolgreich zu sein. Die Grundform stimmt eigentlich ganz gut“, sagte der 33-Jährige Erik Lesser vor dem Biathlon-Einzel. Aufgrund der Bedingungen warte allerdings „ein hartes Stück Arbeit“ auf die Athleten. Johannes Kühn will sich nach seiner Corona-Infektion nicht zu viel Druck machen. „Nachdem die ersten Tests hier negativ ausgefallen sind, kann ich das Ganze relativ entspannt angehen“, sagte der Sprint-Sieger von Hochfilzen.

Das Biathlon-Einzel der Männer über 20 Kilometer* startet am Dienstag, den 8. Februar 2022 (16:30 Uhr OZ/9:30 MEZ). Das deutsche Quartett wird dann versuchen, die zweite Medaille zu holen für den DSV*. (smr) *fr.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.