Olympia 2022: Eröffnungsfeier in Peking im Live-Ticker – Fahnenträger-Duo gewählt

Panda Bing Dwen, das Maskottchen von Olympia 2022, und Shuey Rhon Rhon (r.), offizielles Maskottchen der Paralympischen Winterspiele 2022, hängen an der Decke des Pressezentrums.

Olympische Winterspiele

Von Melanie Gottschalk

Lukas Rogalla

Am Freitag (04.02.2022) starten die Olympischen Winterspiele auch offiziell. Die gesamte Eröffnungsfeier verfolgen Sie bei uns im Live-Ticker.

Am Freitag (04.02.2022) werden die Olympischen Winterspiele 2022 eröffnet.

Die Wettkämpfe bei Olympia 2022* finden in China* statt.

Wir berichten von der Eröffnungsfeier in Peking* im Live-Ticker.

+++ 13.21 Uhr: Schon vor der Eröffnung von Olympia 2022 kommt es erneut zu einem Eklat. Eigentlich hatte Taiwan nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen wollen. Begründet wurde diese Entscheidung mit Reiseproblemen und den strengen Corona-Regeln bei Olympia 2022 in Peking. Außerdem wächst die politische Spannung zwischen China und Taiwan immer weiter. Doch wie das Chinese Taipei Olympic Committee (CTOC) mitteilte, hat es nach diese Ankündigung mehrere Nachrichten des IOC erhalten, „in denen alle Delegationen für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking aufgefordert werden, bei der Entsendung von Personal für die Eröffnungs- und Schlussfeier zu kooperieren.“

Update vom Donnerstag, 03.02.2022, 10.42 Uhr: Am Donnerstag hat das deutsche Team das Fahnenträger-Duo bekannt gegeben. Wie bereits bei den Sommerspielen 2022 werden eine Frau und ein Mann die deutsche Mannschaft anführen. Die Wahl fiel auf Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bob-Dominator Francesco Friedrich. Die Eisschnellläuferin und der Bob-Pilot sammelten laut Deutschem Olympischem Sportbund (DOSB) mehr Stimmen als Natalie Geisenberger (Rennrodeln) und Ramona Hofmeister (Snowboard) bzw. Moritz Müller (Eishockey) und Tobias Wendl (Rennrodeln).

Olympia 2022: Corona prägt Winterspiele – auch politisch aufgeladen

Erstmeldung vom Donnerstag, 03.02.2022, 9.46 Uhr: Peking – Die Olympischen Winterspiele in Peking werden am Freitag (04.02.2022) eröffnet. Nicht nur Corona* prägt Olympia 2022, auch politisch ist das zweiwöchige Sport-Event aufgeladen. So hatten die USA*, Großbritannien* und mehrere andere Staaten verkündet, keine diplomatischen Vertreter nach Peking zu entsenden. Hintergrund sind Menschenrechtsverletzungen, die die westlichen Staaten der chinesischen Regierung vorwerfen.

Doch China will sich die Eröffnungsfeier in Peking nicht vermiesen lassen. Wie schon 2008 planen die Organisatoren ein buntes Spektakel aus Tanzbeiträgen, Musik und Feuerwerk.

Olympia 2022: Eröffnungsfeier in Peking – Spektakel im „Vogelnest“ erwartet

Die Zeremonie, die offiziell den Beginn der Olympischen Spiele markiert, findet am 04. Februar 2022 um 20 Uhr Ortszeit (13 Uhr MEZ) statt. Regisseur ist Zhang Yimou, der bereits für die Eröffnungsfeier der Sommerspiele 2008 in Peking verantwortlich war. Austragungsort ist erneut das Nationalstadion in Peking, das aufgrund seiner Erscheinung auch als „Vogelnest“ bekannt ist.

Olympia 2022 Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Datum 04. Februar 2022 Uhrzeit 20 Uhr Ortszeit / 13 Uhr MEZ Ort Nationalstadion Peking Regisseur Zhang Yimou

Thematisch soll der Beginn des chinesischen Frühlings im Vordergrund der Eröffnungsfeier stehen, der auf den Tag der Eröffnung fällt. Etwa 3000 Protagonisten werden Teil der Show sein. Das sind, bedingt durch Corona, weit weniger als noch bei der Eröffnungsfeier 2008. Die Show wird zudem auf 100 Minuten begrenzt. Der wohl wichtigste Teil der Zeremonie ist das Entzünden der olympischen Flamme gegen Ende der Veranstaltung.

Olympia 2022: Wie läuft der Einmarsch der Fahnenträger ab?

Im Anschluss kommt es zum Einmarsch der Fahnenträger und -trägerinnen. Traditionell wird Griechenland als erstes Team ins Olympiastadion einlaufen. Die deutschen Fahnenträger* standen Tage vor dem Event noch nicht fest. Bevor zum Schluss das Team Chinas kommt, läuft das Gastgeberland der nächsten Spiele ein: 2026 finden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo in Italien statt.

Olympische Winterspiele Eröffnungsfeier von Olympia 2022 live im TV und Stream*

Aufgrund der Corona-Pandemie sollten zunächst nur einheimische Fans an Tickets kommen können. Mitte Januar wurde jedoch entschieden, dass nur ausgewählte Gäste die Spiele live vor Ort sehen dürfen. Auch die Olympia-Eröffnungsfeier ist von dieser Maßnahme betroffen.

Zwar markiert die Eröffnungsfeier offiziell den Beginn der Olympische Spiele, doch das olympische Curling-Turnier beginnt bereits am Mittwoch, also zwei Tage zuvor. Auch Eishockey und Freestyle-Skiing beginnen schon am Vortag. Den Zeitplan zu Olympia 2022* finden Sie hier.