Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen USA live im TV und Stream

Olympische Winterspiele

Von Lukas Rogalla schließen

Im letzten Spiel der Gruppe A trifft Deutschland auf die USA. Wo Sie Eishockey bei Olympia 2022 live im TV und Live-Stream sehen können.

Peking – Vor dem dritten Gruppenspiel herrscht Ratlosigkeit beim DEB-Team. Deutschlands Eishockey-Männer wollten bei Olympia wieder um die Medaillen mitspielen. Davon ist die Auswahl von Bundestrainer Söderholm derzeit weit entfernt. Gegen die Außenseiter-Auswahl von Gastgeber China hätte es beinahe eine Blamage gegeben.

„Die Mannschaft hat nicht ganz das Spiel geliefert, das wir uns vorgenommen haben“, kritisierte Bundestrainer Toni Söderholm am Samstag (12.02.2022) nach dem 3:2-Zittersieg (2:0, 1:1, 0:1) gegen Kunlun Red Star, das in Peking als Nationalteam Chinas aufläuft. „Morgen wird viel mehr verlangt“, sagte Söderholm vor dem letzten Vorrundenspiel am Sonntag gegen den souveränen Gruppenersten USA.

Olympia: Kein Eishockey-Schützenfest gegen China

Anstatt des erhofften Schützenfestes, wie beim 8:0 der USA gegen den Olympia-Gastgeber, begann nach Gegentoren durch Parker Foo (40.) und Taylor Wong (49.) das große Zittern. Unverständlicherweise wurde Deutschland gegen den limitierten abgeschlagenen Letzten aus der osteuropäischen KHL immer nervöser. Um China als Weltranglisten-32. für Olympia wettbewerbsfähiger zu machen, darf das Gastgeberland bei den Winterspielen mit dem eigentlich in Peking beheimateten Clubteam Kunluns antreten. Dafür wurden 13 Kanadier, drei US-Profis und ein Russe eingebürgert. Das Niveau, das das Team, welches während der Pandemie in Moskau spielt, bislang zeigt und dem sich auch Deutschland am Samstag teils annäherte, wirkt aber kaum olympia-reif.

Eishockey bei Olympia 2022: Das dritte Gruppenspiel des DEB-Teams steigt am Sonntag, 13. Februar 2022, um 14.10 Uhr im Nationalen Hallenstadion in Peking. Wir sagen Ihnen, wo Sie Deutschland gegen USA live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen USA live im Free-TV der ARD

Die Olympischen Winterspiele werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt, die sich mit der Übertragung abwechseln. Den neunten Wettkampftag (Sonntag, 13. Februar) können Sie im Ersten verfolgen. Aufgrund der Bundespräsidentenwahl beginnt die Übertragung im TV jedoch erst um 14.40 Uhr.

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen USA im Live-Stream der ARD

Eishockey bei Olympia 2022 : Das Spiel zwischen Deutschland und den USA wird live und in voller Länge im Live-Stream der ARD zu sehen sein.

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen USA live bei Eurosport

Auch Eurosport zeigt Olympia 2022 in Peking live und rund um die Uhr im Free-TV .

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen USA im Live-Stream von Eurosport

Deutschland gegen China im Eishockey bei Olympia 2022 wird von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 am Sonntag, 13.02.2022, wird auch im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

(lrg)