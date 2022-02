Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen China live im TV und Stream

Olympische Winterspiele

Im zweiten Eishockey-Gruppenspiel bei Olympia 2022 trifft Deutschland auf Gastgeber China. Wo Sie die Partie live im TV und Live-Stream sehen können.

Peking – Das deutsche Eishockey-Team muss sich aufrappeln. Nach dem ernüchternden Auftaktspiel gegen Kanada am Donnerstag, das mit 1:5 verloren ging, heißt der nächste Gegner am Samstag (12.02.2022) nun China: eine vergleichsweise dankbare Aufgabe für die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm.

Denn das Gastgeberland von Olympia 2022 ist nicht gerade als große Eishockey-Nation bekannt. Vielmehr versucht China sich erst einmal in diesem Sport zu etablieren. In der ersten Partie in Peking setzte es gegen den klaren Favoriten aus den USA, der wie alle Mannschaften ohne NHL-Stars antreten muss, gleich eine 0:8-Pleite.

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland muss gegen China punkten

Die Chancen des DEB-Teams auf Platz eins in der Gruppe waren gegen Kanada und die USA von Anfang an gering. Nur die drei Gruppensieger bei Olympia 2022 sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Alle weiteren Teams spielen auf der Basis der Setzliste die übrigen vier Startpositionen im Viertelfinale aus. Im Anschluss geht es im K.o.-Modus bis ins Finale um die Medaillen.

Gewinnt Deutschland gegen China und gelingt am Tag darauf ein Überraschungserfolg gegen die USA, wäre ein direkter Einzug ins Viertelfinale also möglich, jedoch nicht garantiert. Der Glaube an einen erneuten Erfolg wie 2018 in Pyeongchang – damals gewann Deutschland Silber – dürfte dem Team von Söderholm aber reichlich Motivation für den Rest des Turniers geben.

Eishockey bei Olympia 2022: Das zweite Gruppenspiel des DEB-Teams steigt am Samstag, 12. Februar 2022 im Nationalen Hallenstadion in Peking. Wir sagen Ihnen, wo Sie Deutschland gegen China live im TV und im Live-Stream sehen können.

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen China live im ZDF

Die Olympischen Winterspiele werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt, die sich mit der Übertragung abwechseln. Den achten Wettkampftag (Samstag, 12. Februar), inklusive Eishockey , können Sie im ZDF verfolgen.

werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt, die sich mit der Übertragung abwechseln. Den achten Wettkampftag (Samstag, 12. Februar), inklusive , können Sie im verfolgen. Deutschland gegen China beginnt um 9.40 Uhr (MEZ).

beginnt um 9.40 Uhr (MEZ). Tom Scheunemann und Rick Goldmann kommentieren das Spiel in Peking im ZDF.

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen China im Live-Stream des ZDF

Eishockey bei Olympia 2022 : Das Spiel zwischen Deutschland und China wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

: Das Spiel zwischen und wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein. Die Übertragung aus Peking beginnt um 9.30 Uhr.

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen China live auf Eurosport

Auch Eurosport zeigt Olympia 2022 in Peking live und rund um die Uhr im Free-TV .

zeigt in Peking und rund um die Uhr im . In der „Medal Zone“ können Sie das Eishockey-Spiel Deutschland gegen China sehen.

Eishockey bei Olympia 2022: Deutschland gegen China im Live-Stream von Eurosport

Deutschland gegen China im Eishockey bei Olympia 2022 wird von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

im bei wird von auch online im übertragen. Der Live-Stream von Eurosport – der Eurosport Player – ist jedoch kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet 6,99 Euro pro Monat.

– der Eurosport Player – ist jedoch . Ein Abonnement kostet 6,99 Euro pro Monat. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 am Samstag, 12.02.2022, wird auch im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

