Olympia 2022: Eishockey live im TV und Stream – Deutschland gegen Kanada im Fernsehen

Olympia 2022: Deutschlands Eishockey-Team beim Training in Peking.

Olympische Winterspiele

Von Lukas Rogalla schließen

Zu den Olympischen Winterspielen gehört auch Eishockey: Deutschland startet gegen Kanada ins Turnier. Wo Sie das DEB-Spiel live im TV und Stream sehen können.

Peking – Eishockey gehört bei den Olympischen Winterspielen zu den beliebtesten Sportarten. Und das deutsche Team startet gleich mit einem Hammer-Duell in die Wettkämpfe. In einer Neuauflage des Olympischen Halbfinals von 2018 in Pyeongchang trifft Deutschland im ersten Spiel der Vorrunde auf Kanada. Damals konnte Deutschland den Favoriten sensationell mit 4:3 bezwingen und ins Goldmedaillen-Spiel einziehen, wo man sich letztlich den Athleten aus Russland geschlagen geben musste.

In Peking sind zehn Gewinner der Silber-Medaille von Pyeongchang dabei. Allerdings muss Bundestrainer Toni Söderholm auf die NHL-Stars Leon Draisaitl, Moritz Seider und Philipp Grubauer verzichten. Die Profis in den Klubs der nordamerikanischen Top-Liga nehmen allesamt nicht an Olympia 2022 teil. Entsprechend geschwächt ist auch das kanadische Team.

Olympia 2022: Deutschland trifft im Eishockey zu Beginn auf Kanada

Im Anschluss an das Auftaktspiel gegen Rekord-Olympiasieger Kanada trifft Deutschland auf Gastgeber China, die eifrig versuchen, sich als Eishockey-Nation zu etablieren. Im letzten Spiel der Vorrunde geht es für die DEB-Auswahl dann gegen die USA. Die deutschen Eishockey-Damen haben sich im Gegensatz zu den Herren nicht für Olympia 2022 qualifiziert.

Die K.o.-Phase, sollte sich Deutschland qualifizieren, beginnt am 15. Februar. Das Spiel um Gold steigt am Sonntag, 20. Februar, das Bronze-Spiel findet am Tag davor statt. Den Medaillenspiegel bei Olympia 2022 finden Sie hier.

Datum Uhrzeit (MEZ) Begegnung 10. Februar 2022 14.10 Uhr Deutschland – Kanada 12. Februar 2022 9.40 Uhr Deutschland – China 13. Februar 2022 14.10 Uhr Deutschland – USA

Die Eishockey-Begegnung Deutschland gegen Kanada bei Olympia 2022 steigt am Donnerstag, 10. Februar 2022, im Nationalen Hallenstadion in Peking. Wir sagen Ihnen, wo Sie das Gruppenspiel live im TV und im Live-Stream sehen können.

Olympia 2022: Deutschland gegen Kanada live im Free-TV beim ZDF

Die Olympischen Winterspiele werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt, die sich mit der Übertragung abwechseln. Den sechsten Wettkampftag (Donnerstag, 10. Februar), inklusive Eishockey , können Sie im ZDF verfolgen.

werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF gezeigt, die sich mit der Übertragung abwechseln. Den sechsten Wettkampftag (Donnerstag, 10. Februar), inklusive , können Sie im verfolgen. Die Übertragung zum Spiel Deutschland gegen Kanada in Peking beginnt um 14 Uhr (MEZ), das Spiel selbst startet um 14.10 Uhr.

in Peking beginnt um 14 Uhr (MEZ), das Spiel selbst startet um 14.10 Uhr. Kommentatoren sind Tom Scheunemann und Rick Goldmann.

Olympia 2022: Deutschland gegen Kanada im Live-Stream des ZDF

Das Eishockey-Spiel zwischen Deutschland und Kanada bei Olympia 2022 können Sie auch im Live-Stream des ZDF im Internet sehen.

zwischen und bei können Sie auch im Live-Stream des ZDF im Internet sehen. Die Übertragung aus Peking beginnt um 14.00 Uhr. Das Spiel beginnt um 14.10 Uhr.

Olympia 2022: Deutschland gegen Kanada live im Stream von Eurosport

Deutschland gegen Kanada im Eishockey bei Olympia 2022 wird von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

im bei wird von auch online im übertragen. Der Live-Stream von Eurosport – der Eurosport Player – ist jedoch kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet 6,99 Euro pro Monat.

– der Eurosport Player – ist jedoch . Ein Abonnement kostet 6,99 Euro pro Monat. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 am Donnerstag, 10.02.2022, wird auch im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

(lrg)