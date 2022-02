Olympia 2022: Nächster Corona-Fall im deutschen Team

Winterspiele

Wenige Tage vor der Eröffnungsfeier von Olympia 2022 in Peking ist ein zweites deutsches Teammitglied positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Peking - In wenigen Tagen beginnt Olympia 2022 in Peking. Mittlerweile sind die meisten Teams in China gelandet. Sie alle werden die nächsten Wochen abgeschottet in einer eigenen Olympia-Blase verbringen, da die Corona-Regeln in China extrem streng sind. Bereits bei der Einreise müssen alle Personen einen PCR-Test machen, dabei kommt es immer häufiger zu positiven Tests. Auch im deutschen Team gibt es nun einen weiteren Corona-Fall.

Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Mittwoch (02.02.2022) mitteilte, sei die betreffende Person „symptomfrei und wurde zunächst in einem der dafür vorgesehenen Isolationszimmer“ ihres Olympischen Dorfes untergebracht. Ob es sich um jemanden aus dem aktiven Kader oder eine betreuende Person handelt, wurde bisher nicht mitgeteilt.

Olympia 2022: 97 Mitglieder des deutschen Teams angereist – ein positiver Corona-Fall

„Wir warten jetzt auf das Re-Test-Ergebnis“, sagte Dirk Schimmelpfennig. Sobald dieses vorliege, würden in Absprache mit dem oder der Betroffenen weitere Informationen veröffentlicht. „Wir nennen wie in Tokio sehr offen die Namen, da gibt‘s ja nix zu verbergen“, betonte Schimmelpfennig.

Das Team wurde nach Angaben von Schimmelpfennig keineswegs überrascht von dem positiven Corona-Fall bei Olympia 2022. „Wir haben vorher gesagt, dass es schwierig wird, die Athletinnen und Athleten ohne das Virus fliegen zu lassen“, wurde er in der Mitteilung zitiert. „Insgesamt ist die Bilanz mit ganz vielen, die negativ anreisen und bleiben, sehr erfreulich.“ Am Dienstag kamen insgesamt 97 Mitglieder aus dem deutschen Team in China an, darunter 40 Athlet:innen und Präsident Thomas Weikert.

Zweiter Corona-Fall für das deutsche Team bei Olympia 2022

Für das deutsche Team ist es der zweite positive Corona-Fall bei Olympia 2022. Am Sonntag (23.01.2022) war bereits ein Betreuer in Zhangjiakou positiv getestet worden. Bisher sind 274 der 403 Vertreter:innen aus Deutschland in Peking angekommen. Der Rest wird noch bis Freitag (04.02.2022) anreisen, dann werden die Winterspiele feierlich eröffnet. (msb)