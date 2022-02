Olympia 2022: So sehen Sie die Biathlon-Staffel der Männer live im TV und im Live-Stream

Bei Olympia 2022 in Peking steht die Biathlon-Staffel der Männer an.

Olympische Spiele

Von Sascha Mehr schließen

Bei Olympia 2022 in Peking steht die Biathlon-Staffel der Männer an. So sehen Sie den Wettkampf live im TV und im Live-Stream.

Peking – Die Biathlon-Wettkämpfe bei Olympia 2022 in Peking gehen weiter mit der 4 x 7,5 Kilometer-Staffel der Männer. Das ursprünglich für 10 Uhr MEZ geplante Rennen ist vorverlegt worden und fängt bereits um 7.30 Uhr an. Grund für die Verlegung der Biathlon-Staffel ist die extreme Kälte. Um eine drohende Absage wegen der Temperaturen zu vermeiden, wird das Rennen also früher als geplant gestartet, wie der Weltverband IBU in Zhangjiakou mitteilte.

„Die Wettervorhersage prognostiziert, dass die Temperatur zur normal vorgesehenen Startzeit auf unter minus 15 Grad Celsius fallen wird, was laut den IBU-Regularien die Austragung des Wettkampfes gefährden würde. Wir hoffen, durch die Vorverlegung diese kalten Temperaturen zu vermeiden und das Rennen unter fairen und sicheren Bedingungen für unsere Athleten abhalten zu können“, sagte IBU-Renndirektor Borut Nunar.

DSV-Bundestrainer Mark Kirchner gab die vier Athleten bekannt, die für Deutschland im Staffelrennen der Männer um eine Medaille kämpfen sollen. Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Schlussläufer Philipp Nawrath gehen an den Start. Johannes Kühn erhält keinen Platz in der Staffel und muss zuschauen.

Olympia 2022: Deutschland will Medaille bei Biathlon-Staffel der Männer

„Das ist für unser Team der wichtigste Wettbewerb, wo wir auch konkurrenzfähig sind. Läuferisch weiß ich, dass ich ganz gut drauf bin“, sagte Erik Lesser vor dem Wettkampf. Für den 33-Jährigen wird es das letzte Rennen seiner Karriere bei Olympischen Spielen sein. Dass er in vier Jahren erneut dabei ist, schloss der Thüringer bereits aus. „Ich hoffe, das beflügelt mich ein bisschen und hemmt mich nicht so sehr. Mein letztes Olympia-Rennen will ich natürlich genießen und gut performen“, so Lesser.

„Das Ziel für mich als Trainer wäre schon diese Staffel-Goldmedaille. Ich habe mit der Mannschaft seit 2010 alles Mögliche gewonnen. Der Staffel-Olympiasieg wäre noch etwas, was mich auf meiner Agenda in meiner Arbeit als Trainer endgültig zufriedenstellen würde“, gab Bundestrainer Kirchner vor der Reise nach Peking ein ambitioniertes Ziel aus.

Olympia 2022: Hier wird die Biathlon-Staffel der Männer live übertragen

Die Biathlon-Rennen bei den Olympischen Winterspielen werden bei Zhangjiakou ausgetragen, etwa 200 Kilometer von Peking entfernt. Die Übertragungsrechte von Olympia 2022 liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich mit der Übertragung ab, Eurosport überträgt täglich live aus Peking. Auch der Damen-Sprint im Biathlon wird live im Ersten und bei Eurosport übertragen.

Datum Dienstag, 15.02.2022 Uhrzeit 7.30 Uhr (MEZ) Wettkampf Biathlon-Staffel der Männer Sender ZDF & Eurosport

Die Übertragung läuft am Dienstag (15.02.2022) bereits ab etwa 7.20 Uhr und ist neben dem TV auch über die Livestream-Angebote der Sender abrufbar.

Olympia 2022: Biathlon im Live-Stream des ZDF

Biathlon bei Olympia 2022: Die Staffel der Männer über 4 x 7,5 Kilometer wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

Die Übertragung aus Peking beginnt bereits um 02.10 Uhr, Biathlon startet um 7.30 Uhr.

Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2022: Live-Stream von Eurosport

Die Biathlon-Wettkämpfe bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen. Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 wird außerdem im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

(smr)