Olympia 2022: Biathlon-Sprint der Männer live im TV und Stream – DSV-Quartett mit Medaillen-Chancen?

DSV-Team schwächelt

Von Isabel Wetzel schließen

Die deutschen Biathleten hoffen am Samstag (12.02.2022) auf den ersten Erfolg bei Olympia 2022. Hier sehen Sie den Wettkampf live im TV und Stream.

Zhangjiakou – Am Freitag (11.02.2022) startet in Peking ein spannendes Olympia-Wochenende im Biathlon. Den Auftakt machen die Frauen im Sprint über 7,5 Kilometer. Denise Herrmann wird versuchen, ihren Erfolg aus dem Einzel zu wiederholen und ihre zweite olympische Goldmedaille nach Hause zu holen. Die Männer konnten bei Olympia 2022 bislang kein Edelmetall gewinnen. Wie stehen die Medaillenchancen des DSV-Teams im Biathlon-Sprint über 10 Kilometer?

Der Deutsche Skiverband (DSV) hat für das Rennen am Samstag (12.02.2022) Benedikt Doll, Johannes Kühn, Roman Rees und Philipp Nawrath nominiert. Routinier Erik Lesser wird nicht dabei sein. Dem 33-Jährigen unterliefen im Einzel zahlreiche Schießfehler, sodass es am Ende nur für Rang 67 reichte. „Ich habe den ‚schlechten‘ Tag am unpassendsten Tag erwischt. Bravo! Das war‘s dann wohl mit dem Sprint“, schrieb er noch vor der offiziellen Nominierung des DSV auf Instagram – und sollte Recht behalten.

Für Johannes Kühn lief das Einzel-Rennen nicht bedeutend besser, er landete auf Platz 51. Dennoch bekommt der 30-Jährige die Chance im Sprint und damit auch auf die Qualifikation für die Verfolgung am Sonntag.

Biathlon live bei Olympia 2022: Wie stehen die Medaillenchancen der DSV-Athleten

Ex-Weltmeister Benedikt Doll erreichte beim Einzel Platz 6. Ein Fehler beim letzten Schießen kostete ihn kurz vor Schluss die Silbermedaille. Das Podest ist für ihn also auf jeden Fall drin. „Es stimmt mich positiv, dass ich gut und stabil schießen kann. Das ist ein gutes Signal für die nächsten Rennen. Das gibt mir auf jeden Fall Selbstbewusstsein“, sagte der 31-Jährige mit Blick auf den Sprint.

Aber auch Roman Rees zeigte über die 20 Kilometer ein ordentliches Rennen und kam direkt hinter Doll als siebter ins Ziel. Auch er hat weiterhin gute Chancen auf einen Podestplatz. Die Top-Favoriten im Biathlon sind derzeit allerdings Quentin Fillon Maillet, der die Goldmedaille im Einzel gewann, und sein Teamkollege Emilien Jacquelin aus Frankreich, der Schwede Sebastian Samuelsson und die Norweger Tarjei Bø und Johannes Thingnes Bø.

Olympische Winterspiele in Peking Der Medaillenspiegel zu Olympia 2022 im Überblick.

Olympia 2022: Hier wird der Biathlon-Sprint der Männer live übertragen

Die Biathlon-Rennen bei den Olympischen Winterspielen werden bei Zhangjiakou ausgetragen, etwa 200 Kilometer von Peking entfernt. Die Übertragungsrechte von Olympia 2022 liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich mit der Übertragung ab, Eurosport überträgt täglich live aus Peking. Auch der Herren-Sprint im Biathlon wird am Samstag live im ZDF und bei Eurosport übertragen.

Datum Freitag, 11.02.2022 Uhrzeit 10.00 Uhr deutscher Zeit (17.00 Uhr Ortszeit) Wettkampf Biathlon Sprint Frauen über 7,5 Kilometer Sender ARD & Eurosport

Die Übertragung läuft am Freitag (11.02.2022) bereits ab etwa 9.50 Uhr und ist neben dem TV auch über die Livestream-Angebote der Sender abrufbar.

Olympia 2022: Biathlon im Live-Stream des ZDF

Biathlon bei Olympia 2022: Der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

Die Übertragung aus Peking beginnt bereits um 3 Uhr in der Nacht, der Biathlon startet um 10 Uhr.

Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2022: Live-Stream von Eurosport

Die Biathlon-Wettkämpfe bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen. Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 wird außerdem im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

Biathlon bei Olympia 2022: Der Zeitplan für das Wochenende

Der Sprint der Damen über 7,5 Kilometer ist am Freitag (11.02.2022) der Auftakt in ein spannendes Biathlon-Wochenende. Nach dem Männer-Sprint am Samstag stehen am Sonntag auch noch die Verfolgungs-Wettkämpfe auf dem Programm. Darin treten jeweils die 60 besten Athlet:innen aus den Sprint-Wettkämpfen noch einmal gegeneinander an. Die Termine im Überblick:

Disziplin Termin Übertragung 7,5km Sprint Frauen Freitag, 11.02.2022 10 Uhr ARD & Eurosport 10km Sprint Männer Samstag, 12.02.2022 10 Uhr ZDF & Eurosport 10km Verfolgung Frauen Sonntag, 13.02.2022 10 Uhr ARD & Eurosport 10km Verfolgung Männer Sonntag, 13.02.2022 11.45 Uhr ARD & Eurosport

Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking haben wir zusammengestellt. (iwe)