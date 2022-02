Olympia 2022: Biathlon-Massenstart der Männer live im TV und im Live-Stream

Biathlon bei Olympia 2022 in Peking.

Bei Olympia 2022 in Peking steht der Biathlon-Massenstart der Männer an. So sehen Sie den Wettbewerb live im TV und im Live-Stream.

Peking – Die Biathlon-Wettkämpfe bei Olympia 2022 in Peking gehen mit dem Massenstart der Männer weiter. Es ist die letzte Möglichkeit für die deutschen Herren, um doch noch Edelmetall bei diesen Olympischen Spielen zu gewinnen. Im Staffel-Rennen hatte das DSV-Quartett die große Chance auf eine Medaille, doch im letzten Schießen gab die deutsche Biathlon-Staffel der Männer die erste Medaille aus der Hand.

Das Quartett um Erik Lesser, Roman Rees, Benedikt Doll und Philipp Nawrath lag gut im Rennen und mischte um Edelmetall mit. Schlussläufer Nawrath lieferte sich zunächst einen packenden Fight mit Vetle Sjaastad Christiansen aus Norwegen und Superstar Quentin Fillon Maillet aus Frankreich. Enteilt war nur Eduard Latypov vom ROC, dem aber beim letzten Schießen die Nerven versagten und er zwei Strafrunden drehen musste.

Olympia 2022: Vier Deutsche Männer für Massenstart qualifiziert

Norwegen und Frankreich waren die Nutznießer und holten sich Gold und Silber, dem ROC blieb zumindest Bronze – auch weil Nawrath die Chance nicht nutzen konnte und ebenfalls einmal in die Strafrunde musste. Am Ende bleibt Platz vier für die deutschen Biathlon-Staffel der Männer, über den sich keiner aus dem Team freuen kann.

Für den Massenstart der Männer konnten sich Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath und Johannes Kühn qualifizieren. Bei den Rennen sind jeweils die derzeit besten 30 Athletinnen und Athleten der Welt dabei. Neben den Top 15 im Gesamtweltcup sind jeweils alle Medaillengewinner aus Zhangjiakou sowie die besten Punktesammler einer speziellen Wertung bei den Spielen qualifiziert.

Olympia 2022: Hier wird der Biathlon-Massenstart der Männer live übertragen

Die Biathlon-Rennen bei den Olympischen Winterspielen werden bei Zhangjiakou ausgetragen, etwa 200 Kilometer von Peking entfernt. Die Übertragungsrechte von Olympia 2022 liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich mit der Übertragung ab, Eurosport überträgt täglich live aus Peking. Auch der Damen-Sprint im Biathlon wird live im Ersten und bei Eurosport übertragen.

Datum Donnerstag, 17.02.2022 Uhrzeit 10.00 Uhr deutscher Zeit (17.00 Uhr Ortszeit) Wettkampf Biathlon Massenstart der Männer Sender ZDF & Eurosport

Die Übertragung läuft am Freitag (17.02.2022) bereits ab etwa 09.50 Uhr und ist neben dem TV auch über die Livestream-Angebote der Sender abrufbar.

Olympia 2022: Biathlon im Live-Stream des ZDF

Biathlon bei Olympia 2022: Der Massenstart der Männer wird auch im Live-Stream des ZDF zu sehen sein.

Die Übertragung aus Peking beginnt bereits um 02.10 Uhr, Biathlon startet um 10 Uhr.

Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2022: Live-Stream von Eurosport

Die Biathlon-Wettkämpfe bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen. Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 wird außerdem im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

