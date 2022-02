Olympia 2022: Biathlon Mixed-Staffel live im TV und Live-Stream

Olympische Spiele

Die Entscheidung bei der Mixed-Staffel im Biathlon steht an. Hier können Sie das Wintersportereignis von Olympia 2022 live im TV und Live-Stream sehen.

Peking – Die Olympischen Winterspiele in Peking sind angelaufen. Am ersten Olympia-Wochenende werden die Biathletinnen und Biathleten gemeinsam auf die Piste geschickt. Es steht die Entscheidung in der Mixed-Staffel an. Über viele Jahre hinweg hat sich Deutschland als Biathlon-Nation etabliert und konnte zahlreiche Goldmedaillen nachhause bringen. Wie steht es bei Olympia 2022 um die Medaillenchancen der deutschen Wintersportler:innen?

Am Samstag (05.02.2022) wird das Biathlonteam aus Deutschland direkt auf den Prüfstand gestellt. Um 10 Uhr fällt der Startschuss für die Mixed-Staffel. Dann gilt es, sich über vier Runde à sechs Kilometer zu beweisen. Das Rennen können Sie live im TV und Live-Stream mitverfolgen. Hier erfahren Sie, auf welchen Sendern die Biathlon-Mixed-Staffel übertragen wird.

Olympia 2022: Biathlon Mixed-Staffel – Deutsche Biathletin fällt höchstwahrschienlich aus

Als größte deutsche Medaillenhoffnung gilt Franziska Preuß. Eigentlich sollte die Gesamtweltcup-Dritte der Vorsaison das deutsche Team bei der Mixed-Staffel mitvertreten. Doch die Folgen einer Corona-Infektion zu Beginn des Jahres machen der Wintersportlerin weiterhin zu schaffen. Laut eigener Aussage, sei sie noch nicht voll belastbar: „Ich kämpfe jeden Tag darum, dass ich konkurrenzfähig dort bin.“ An ihre Reise nach Peking zweifle die 27-Jährige nicht, die Teilnahme an der Mixed-Staffel sei jedoch zu früh und deswegen so gut wie ausgeschlossen.

Für das deutsche Team gehen bei der Mixed-Staffel aller Voraussicht nach Johannes Kühn, Benedikt Doll, Denise Herrmann und Vanessa Hinz an den Start. Favoriten sind jedoch die Biathlet:innen aus Norwegen, Frankreich und Schweden. Hier finden Sie den aktuellen Medaillenspiegel von Olympia 2022.

Olympia 2022: Biathlon Mixed-Staffel – Wettkampf live im TV und Live-Stream ansehen

Die Entscheidung der gemischten Biathlon-Staffel findet am Samstag, 5. Februar, um 17 Uhr chinesischer Zeit statt. Durch die Zeitverschiebung beginnt die Übertragung in Deutschland bereits um 10 Uhr morgens. Die Biathlon Mixed-Staffel bei den Olympischen Winterspielen in Peking wird live im TV und Live-Stream übertragen. Die Übertragungsrechte von Olympia 2022 liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF.

Das Rennen wird am Samstag ab 10 Uhr im ARD und auf Eurosport zu sehen sein. Die Übertragungen auf ARD und Eurosport sind live und kostenlos. Alle Wettkämpfe von Olympia 2022 in voller Länge gibt es beim auch beim kostenpflichtigen Eurosport Player. Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking finden Sie hier. (aa)