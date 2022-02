Olympia 2022: Biathlon live im TV und Stream – Einzel Frauen

Olympische Winterspiele

Von Ines Alberti schließen

Wie schlagen sich die Frauen im Biathlon-Einzel bei Olympia 2022 in Peking? Wo Sie den Wettkampf live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Peking – Die Olympischen Winterspiele in Peking sind gestartet. Biathlon-Fans kommen ab Samstag, 5. Februar 2022, auf ihre Kosten. Die Wettkämpfe bei Olympia 2022 werden live im TV und im Live-Stream übertragen. So auch beim Biathlon das Einzel Frauen über 15 Kilometer am Montag, 7. Februar um 10.00 Uhr.

Während bei den Männern im Biathlon die Chancen unklar sind, haben die deutschen Frauen Medaillenchancen bei Olympia 2022. Denise Herrmann und Franziska Preuß zählen zu den Mitfavoritinnen.

Olympia 2022: Biathlon Einzel Frauen live im TV und Live-Stream

Die Biathlonrennen werden bei Zhangjiakou ausgetragen, etwa 200 Kilometer von Peking entfernt. Eine eigens für Olympia gebaute Schnellzugverbindung soll die Athlet:innen dank Spitzengeschwindigkeiten von 350 km/h in knapp einer Stunde vom olympischen Dorf dorthin bringen.

Das Nordische Ski- und Biathlonzentrum Kuyangshu bei Zhangjiakou ist für Olympia 2022 entstanden. Wie skigebiete-test.de berichtet, kannten die Athletinnen und Athleten die Strecken vor ihrer Ankunft in China nicht, da sie erst 2020 fertiggestellt wurde und Generalproben coronabedingt ausgefallen seien. Stattdessen bereiteten sich die Sportler:innen Medienberichten zufolge mit 3D-Brillen auf die Strecke vor.

In den Bergen von Chongli können bis zu 10.000 Fans bei den Wettkämpfen zuschauen. Wer kein Ticket für Olympia 2022 in China hat, kann die Ereignisse aber auch aus dem heimischen Wohnzimmer live im TV und im Live-Stream verfolgen. Wo der Wettkampf übertragen wird, erfahren Sie hier.

Olympia 2022: Hier wird das Einzel Frauen im Biathlon live übertragen

Datum Montag, 07.02.2022 Uhrzeit 10.00 Uhr deutscher Zeit (17.00 Uhr Ortszeit) Wettkampf Biathlon Einzel Frauen über 15 Kilometer Sender ZDF, Eurosport1, ORF1, SRF2, DAZN

Die Übertragungen im ZDF und bei Eurosport sind live und kostenlos. Alle Wettkämpfe der Olympischen Spiele in voller Länge gibt es beim auch beim kostenpflichtigen Eurosport Player. Einen Zeitplan für Olympia 2022 in Peking finden Sie hier. (ial)