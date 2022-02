Olympia 2022: Biathlon live im TV und im Stream – DSV-Frauen auf der Jagd nach Gold

Olympische Winterspiele

Von Isabel Wetzel

Angeführt von Olympiasiegerin Denise Herrmann peilen die deutschen Biathletinnen im Sprint die zweite Medaille an. Hier sehen Sie den Wettkampf live im TV und Stream.

Peking – Am Wochenende haben die Olympischen Winterspiele in Peking für Biathlon-Fans wieder einiges zu bieten. Das spannende Wettkampfwochenende startet am Freitag (11.02.2022) mit dem 7,5 Kilometer-Sprint der Frauen. Wenige Tage nach dem überraschenden Olympiasieg von Denise Herrmann im Einzel, können die deutschen Biathletinnen selbstbewusst in den Wettkampf starten. „Wir wissen alle, dass es einen beflügelt im Team“, beschreibt Team-Kollegin Vanessa Voigt das Gefühl vor dem nächsten Rennen.

Wie schon im Einzel am Montag (07.02.2022) geht im Olympia-Sprint für Deutschland das Quartett Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Vanesa Hinz und Franziska Preuß an den Start. Anna Weidel wurde erneut nicht nominiert. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag (10.02.2022) bekannt.

Olympia 2022: Biathletinnen peilen im Sprint die nächste Medaille an

Neben dem Gold-Erfolg von Denise Herrmann, startet auch Vanessa Voigt mit Rückenwind in das nächste Rennen bei Olympia 2022. Die 24-Jährige landete am Montag nach einem überzeugenden Rennen überraschend auf Platz 4. Die Bronzemedaille verfehlte sie um 1,3 Sekunden.

Denise Herrmann ist in der Loipe aktuell enorm stabil und zeigt am Schießstand Nervenstärke – 19 von 20 Schüssen saßen im Einzel. Sie hat nun die Chance, mit einer zweiten Goldmedaille ihrer Freundin Laura Dahlmeier zu folgen. Die mittlerweile zurückgetretene Überfliegerin hatte vor vier Jahren in Pyeongchang erst Gold im Sprint und dann in der Verfolgung geholt.

Die Konkurrenz schläft allerdings auch nicht. Der Kreis der potenziellen Siegerinnen im Biathlon-Sprint ist groß und wird von der Norwegerin Marte Olsbu Röiseland angeführt, die in China mit Norwegens Mixed-Staffel ebenfalls schon triumphierte und zudem Einzel-Bronze holte. Durch die anspruchsvollen äußeren Bedingungen mit Temperaturen von minus zehn Grad und teils starkem Wind sind verlässliche Prognosen schwer.

Olympia 2022: Hier wird das Biathlon-Einzel der Männer heute live übertragen

Die Biathlon-Rennen bei den Olympischen Winterspielen werden bei Zhangjiakou ausgetragen, etwa 200 Kilometer von Peking entfernt. Die Übertragungsrechte von Olympia 2022 liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich mit der Übertragung ab, Eurosport überträgt täglich live aus Peking. Auch der Damen-Sprint im Biathlon wird live im Ersten und bei Eurosport übertragen.

Datum Freitag, 11.02.2022 Uhrzeit 10.00 Uhr deutscher Zeit (17.00 Uhr Ortszeit) Wettkampf Biathlon Sprint Frauen über 7,5 Kilometer Sender ARD & Eurosport

Die Übertragung läuft am Freitag (11.02.2022) bereits ab etwa 9.50 Uhr und ist neben dem TV auch über die Livestream-Angebote der Sender abrufbar.

Olympia 2022: Biathlon im Live-Stream des ZDF

Biathlon bei Olympia 2022: Der Sprint der Frauen über 7,5 Kilometer wird auch im Live-Stream der ARD zu sehen sein.

Die Übertragung aus Peking beginnt bereits um 02.10 Uhr, Biathlon startet um 10 Uhr.

Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2022: Live-Stream von Eurosport

Die Biathlon-Wettkämpfe bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen.

bei Olympia 2022 werden von Eurosport auch online im Live-Stream übertragen. Der Live-Stream von Eurosport (Eurosport Player) ist allerdings kostenpflichtig . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro.

(Eurosport Player) ist allerdings . Ein Abonnement kostet monatlich 6,99 Euro. Eurosport-Player-App : Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store. Olympia 2022 wird außerdem im Live-Stream bei DAZN übertragen. Wer ein kostenpflichtiges Abo hat, kann nämlich auf das Programm Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen.

Biathlon bei Olympia 2022: Der Zeitplan für das Wochenende

Der Sprint der Damen über 7,5 Kilometer ist am Freitag (11.02.2022) nur der Auftakt in ein spannendes Biathlon-Wochenende. Am Samstag (12.02.2022) folgt der Sprint der Männer über 10 Kilometer und am Sonntag stehen die Verfolgungs-Wettkämpfe auf dem Programm. Die Termine im Überblick:

Disziplin Termin Übertragung 7,5km Sprint Frauen Freitag, 11.02.2022 10 Uhr ARD & Eurosport 10km Sprint Männer Samstag, 12.02.2022 10 Uhr ZDF & Eurosport 10km Verfolgung Frauen Sonntag, 13.02.2022 10 Uhr ARD & Eurosport 10km Verfolgung Männer Sonntag, 13.02.2022 11.45 Uhr ARD & Eurosport

Den Zeitplan für alle weiteren wichtigen Entscheidungen und Wettkämpfe der Olympischen Winterspiele in Peking finden Sie hier.