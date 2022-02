Olympia 2022: Biathlon live im TV und Live-Stream – Hier sehen Sie das 20km Einzel der Männer

Olympische Winterspiele

Am Dienstag steht in Peking das 20 Kilometer Einzel der Männer auf dem Programm. So sehen Sie im TV und Stream, wie sich die deutschen Biathleten bei Olympia 2022 schlagen.

Peking – In Peking laufen die Olympischen Winterspiele. Mit der Mixed-Staffel starteten am Samstag (05.02.2022) auch die Biathlon-Wettbewerbe bei Olympia 2022. Fans können die elf Rennen live im TV und im Live-Stream verfolgen. So auch das 20 Kilometer-Einzel der Männer am Dienstag, dem 8. Februar 2022. Doch wie steht es um die Medaillenchancen der deutschen Wintersportler in China?

Nach der herben Enttäuschung bei der Mixed-Staffel, bei der das deutsche Team nur Platz fünf erreichte, sorgen sich die deutschen Biathleten vor dem Einzelrennen am Dienstag vor allem um zu viel Einfluss durch den starken Wind. „Es ist ein großes Fragezeichen, wie es am Schießstand wird. Da wird das Rennen im Einzel entschieden“, sagte der frühere Weltmeister Benedikt Doll.

Der 31-Jährige aus dem Schwarzwald führt das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) an. Außerdem nominierte Bundestrainer Mark Kirchner Erik Lesser, Roman Rees und Johannes Kühn für den Klassiker in Zhangjiakou.

Olympia 2022: Hier wird das Biathlon-Einzel der Männer live übertragen

Datum Dienstag, 08.02.2022 Uhrzeit 09.30 Uhr deutscher Zeit (16.30 Uhr Ortszeit) Wettkampf Biathlon Einzel Männer über 20 Kilometer Sender ARD & Eurosport

Pro Schießfehler gibt es im Einzel gleich eine Strafminute, anders als in allen anderen Wettbewerben werden keine Strafrunden gelaufen. Erik Lesser sagte vor dem Wettbewerb: „Der Wind ist der Freund des schlechten Schützen. Der Wind ist da, aber ich hoffe, dass es nicht unfair wird.“ Insgesamt könnten die Chancen der deutschen Männer im Biathlon besser sein. In dreißig Einzel-Rennen im Winter 2021/2022 standen die DSV-Sportler nur viermal auf dem Podium. Johannes Kühn konnte in Hochfilzen eine Goldmedaille erlaufen, Benedikt Doll in Antholz.

Die Favoriten beim Biathlon-Einzel der Männer kommen bei diesen Winterspielen vor allem aus Norwegen: Johannes Thingnes Bö und Bruder Tarjei Bö greifen nach dem Sieg mit der Mixed-Staffel nach ihrem zweiten Gold in China.

Olympia 2022: 20 Kilometer Biathlon-Einzel der Männer live im TV und Live-Stream

Die Biathlon-Rennen bei den Olympischen Winterspielen werden bei Zhangjiakou ausgetragen, etwa 200 Kilometer von Peking entfernt. Die Übertragungsrechte von Olympia 2022 liegen bei Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF. Beide Sender wechseln sich mit der Übertragung ab, Eurosport überträgt täglich live aus Peking. Auch der Wettbewerb im Biathlon-Einzel bei Olympia 2022 wird live im Ersten und bei Eurosport übertragen. Die Übertragung läuft am Dienstag (08.02.2022) ab 9.30 Uhr.

Die Übertragungen sind neben dem TV auch über die Livestream-Angebote der Sender abrufbar. Die Livestreams von ARD und ZDF sind kostenlos. Alle Wettkämpfe der Olympischen Spiele in voller Länge gibt es auch beim kostenpflichtigen Eurosport Player. Einen Zeitplan für Olympia 2022 in Peking finden Sie hier.

(iwe)