Biathlon-Traumpaar erwartet Nachwuchs - „Aufregende Zeit steht uns bevor“

Von: Alexander Kaindl

Auf und neben der Strecke ein Dreamteam: Katharina und David Komatz. © Screenshot Instagram / katharina.innerhofer / ITAR-TASS / Imago

Hochzeit im Jahr 2022, erstes gemeinsames Kind im Jahr 2023: Das Biathlon-Traumpaar Komatz schwebt im Familienglück.

Salzburg – Die Wintersport-Saison ist längst zu Ende, traditionell genießen die Stars der Szene nach den anstrengenden Monaten mit vielen Trainingseinheiten und Wettkämpfen aktuell ihre wohlverdiente Pause. Zwar steht dann auch schon bald wieder die Vorbereitung auf die neue Saison an – momentan ist aber noch Relaxen angesagt. Für ein Biathlon-Traumpaar hält der Frühling 2023 aber noch eine ganz andere freudige Nachricht parat.

Katharina und David Komatz Sportart: Biathlon Verheiratet seit: April 2022 Heimat: Salzburg, Österreich

Biathlon-Traumpaar erwartet Nachwuchs: „Aufregende Zeit steht uns bevor“

Denn: Katharina Komatz und ihr Ehemann David Komatz erwarten erstmals Nachwuchs! Die werdende Mutter gab die freudige Nachricht auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Dazu schrieb die Pinzgauerin: „Eine aufregende Zeit steht uns bevor - wir freuen uns auf dieses schöne neue Abenteuer.“ Katharina Komatz postete unter anderem noch den Hashtag „#halbzeit“. Der Geburtstermin des ersten gemeinsamen Kindes wäre demnach also im September.

Katharina und David Komatz erwarten Nachwuchs: Wierer, Hauser und Hinz gratulieren

Natürlich gab es für die kleine Familie etliche Glückwünsche – auch von der Wintersport-Prominenz.

So gratulierten beispielsweise die beiden Top-Biathletinnen Dorothea Wierer und Lisa Hauser, die Skispringerin Chiara Kreuzer oder die Skirennläuferin Tamara Tippler. Auch aus Deutschland gab es freudige Reaktionen. Vanessa Hinz, die jüngst ihre Biathlon-Karriere beendete, schrieb: „Uiiii herzlichen Glückwunsch.“

Katharina Komatz: Erste österreichische Siegerin in einem Weltcup-Biathlonrennen

Die inzwischen 32-jährige Komatz gewann als erste Österreicherin überhaupt ein Weltcup-Biathlonrennen. Am 6. März 2014 triumphierte sie, damals noch als Katharina Innerhofer, auf der Pokljuka im Sprint.

Darüber hinaus schaffte sie es in den vergangenen Jahren noch mehrmals in die Top Ten und nahm an drei Olympischen Spielen teil. Zuletzt wurde sie aber vom Weltcup in den IBU-Cup zurückgestuft und ging sogar bei zwei Langlauf-Rennen an den Start.

David Komatz: Zwei Silbermedaillen bei Biathlon-Weltmeisterschaften

Ehemann David Komatz konnte noch keinen Sieg in einem Weltcup-Rennen verbuchen, dafür holte er zwei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften: 2021 mit der Mixed-Staffel auf der Pokljuka und 2023, also erst vor wenigen Monaten, mit der Single-Mixed-Staffel in Oberhof.

Bei so viel Biathlon-Talent der Eltern scheint schon fast klar, in welche Richtung es eines Tages für den gemeinsamen Nachwuchs gehen könnte. Klar ist: Der Sport braucht neue Begeisterung, aktuell gibt es sogar im Mutterland des Biathlons viele Rücktritte. (akl)