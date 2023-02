NFL kommt Ende des Jahres wohl gleich zweimal nach Frankfurt

Von: Johannes Skiba

Die NFL wird in der kommenden Saison offenbar gleich beide Spiele, die für eine Austragung in Deutschland angesetzte sind, in Frankfurt austragen.

Frankfurt – Im vergangenen Jahr fand erstmals ein NFL-Spiel in Deutschland statt. In München trafen die Tampa Bay Buccaneers mit Topstar Tom Brady, der zuletzt seine Karriere beendete, auf die Seattle Seahwaks. Der Andrang und die Begeisterung der deutschen Fans waren riesig. In der kommenden Saison werden sogar zwei Spiele auf deutschem Boden stattfinden. Wie die Bild nun berichtet, werden beide Partie im Deutsche Bank Park in Frankfurt ausgetragen.

Demnach werden die Spiele am 12. und 19. November ausgetragen. Die Kansas City Chiefs, die am diesjährigen Super Bowl teilnehmen, werden in jeden Fall in Deutschland spielen. Als Gegner werden laut des Berichts die Chicago Bears hoch gehandelt. In der anderen Begegnung sollen die New England Patriots und die New Orleans Saints aufeinandertreffen. Im Mai verkündet die NFL die genauen Daten offiziell.

Isiah Pacheco von den Kansas City Chiefs könnte so auch nächstes Jahr in Frankfurt seinen Touchdown feiern. © Purnell/imago

Frankfurt freut sich auf NFL-Spiele

Schon im Ende Januar hatte sich Natascha Kauder, Sportliche Sprecherin der Grünen im Frankfurter Römer, auf Nachfrage von Sport1 zu den möglichen Spielen der NFL in Frankfurt geäußert: „Bisher hat die NFL zugesagt, dass ein Spiel in Frankfurt stattfinden wird. Wir würden uns als Stadt Frankfurt natürlich immens freuen, wenn die NFL in den nächsten Wochen bekannt gibt, dass auch ein zweites Spiel in Frankfurt stattfinden wird.“ Offenbar geht dieser Wunsch in Erfüllung.

NFL-Commissioner Roger Goodell hatte im Rahmen seiner obligatorischen Rede im Vorfeld des Super Bowls am kommenden Sonntag (12. Februar) die NFL-Begeisterung in Europa gelobt. Für den 63-Jährigen sei es „sehr befriedigend zu sehen, wie sich unsere Fangemeide vergrößert hat und wir wollen NFL-Football zu einem globalen Sport machen.“

England und Deutschland die Zugpferde europäischer NFL-Begeisterung

Auch in England finden in der kommenden Spielzeit wieder NFL-Partien statt. Auf der Insel werden sogar drei Partien gespielt werden. Goodell beschreibt die NFL-Begeisterung in Deutschland und England als „einfach außergewöhnlich“, und fügte hinzu: „Ich denke, wir werden diesen Weg weitergehen. Wir haben in diesem Jahr alle Rekorde bei unseren internationalen Spielen gebrochen, sei es bei den Zuschauer- oder bei den Besucherzahlen.“ (jsk)