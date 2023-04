Sport1-Moderator Claus Müller tot: Er wurde nur 61 Jahre alt

Von: Sascha Mehr

Trauer um Claus Müller. © Imago

Der Sportmoderator Claus Müller ist tot. Der 61-Jährige, der sehr lange für Sport1 tätig war, starb nach kurzer, schwerer Krankheit.

München - Der langjährige Sportmoderator Claus Müller ist tot. Das gab sein ehemaliger Arbeitgeber Sport1 bekannt. Demnach sei Müller am 4. April nach kurzer, schwerer Krankheit unerwartet verstorben. Um welche Krankheit es sich handelte, gab der Sender nicht bekannt.

Name Claus Müller Alter 61 Funktion Sportkommentator

Claus Müller tot: Mann der ersten Stunde bei Sport1

Der Verstorbene war ein Mann der ersten Stunde bei Sport1. Als der Sender am 1. Januar 1993 auf Sendung ging, damals noch unter dem Namen Deutsches Sportfernsehen (DSF), war Claus Müller bereits an Bord. Über die Jahre hatte er verschiedene Funktionen beim TV-Sender, er war als Reporter, Moderator, Kommentator und Ressortleiter tätig.

„In ihm verlieren wir einen warmherzigen, hilfsbereiten Kollegen, der voller Optimismus und Lebensfreude war. Ein großer Geschichtenerzähler, der sein Publikum mit lustigen Anekdoten zu fesseln und zu unterhalten vermochte. Claus Müller besaß außerdem die Gabe, das Leben stets von der positiven Seite aus zu betrachten, selbst wenn es einmal nicht so gut für ihn lief. Das machte ihn einzigartig“, heißt es im Nachruf auf der Webseite des TV-Senders Sport1.

Claus Müller tot: Kollegen reagieren bestürzt

Zunächst studierte Claus Müller Mitte der 80er Jahre an der Sporthochschule in Köln. Anschließend war er beim Kölner Express, Radio Charivari und Tele 5 tätig, bevor seine Zeit beim DSF, bzw. Sport1 begann. In den letzten Jahren war er auch für den Streamingdienst DAZN als Kommentator tätig. Er wurde vor allem für internationalen Fußball eingesetzt.

Claus Müllers ehemaliger Kollege Marco Hagemann reagierte bei Twitter auf den Tod des 61-Jährigen. „CM, du feiner Mensch. Bin schockiert. Unfassbar traurig“, schrieb der 46-Jährige in einem Tweet. Matthias Becker, als früheres Mitglied der Chefredaktion bei Sport1 Kollege Müllers, twitterte ebenfalls nach Bekanntwerden des Tods von Claus Müller. „Offiziell jetzt schon ein Scheißtag“, so der aktuelle Homepage-Chef der Süddeutschen Zeitung. (smr)