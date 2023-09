Handball-Spitzenteam aus Berlin wirft Rammstein aus Einlauf-Show

Von: Melanie Gottschalk

Die Einlauf-Show des Handball-Bundesligisten Füchse Berlin ist deutschlandweit bekannt. Künftig wird die Musik von Rammstein allerdings nicht mehr erklingen. © Engler/imago

Die Berliner Füchse haben ihre Einlauf-Show komplett überarbeitet. Zum ersten Heimspiel wird ein bekanntes Rammstein-Lied dann nicht mehr zu hören sein.

Berlin – Wer in den vergangenen Jahren in der Max-Schmeling Halle ein Spiel des Handball-Spitzenteams Füchse Berlin verfolgte, hörte vor dem Spiel auch immer die Klänge der Band Rammstein. Denn der Hauptstadt-Klub nutzte seit 2019 eine Instrumentalversion des Liedes „Deutschland“ der Berliner Gruppe für ihre Einlauf-Show. Zur neuen Saison wurde das Lied nun aber aus dem Programm gestrichen.

Füchse Berlin Gegründet: 1891 Spielstätte: Max-Schmeling-Halle Geschäftsführer: Bob Hanning (Füchse Berlin Handball GmbH)

Füchse Berlin stellt neue Einlauf-Show auf die Beine

Mit dem neuen Hauptsponsor – die Berliner Firma Kieback&Peter – wird es auch eine neue Einlauf-Show geben, die die deutsche Hauptstadt noch mehr in den Vordergrund stellen soll. Diese soll laut einer Mitteilung auf der Vereinshomepage der Füchse Berlin aus „Videosequenzen, Musik und Lichtelementen“ bestehen. „Dank der modernen Technik in der Max-Schmeling-Halle mit frei steuerbaren sowie programmierbaren LED-Panels, ist eine spektakuläre Lichtshow mit modernen Sounds geschaffen worden“, heißt es auf der Homepage. Auch der Ablauf werde geändert.

Dass die Musik von Rammstein dabei nicht mehr vertreten ist, begründet Manager Bob Hanning in der Bild aber nicht mit der Affäre um die Band. „Wir wechseln alle drei Jahre unsere Einlauf-Show. Das hatte jetzt nichts mit Rammstein zu tun. Neu ist, die Mannschaft läuft nicht mehr einzeln, also getrennt rein, sondern jetzt als Team zusammen und dazu brauchten wir eine andere Musik“, sagte er. Wie das Blatt aber aus dem Umfeld des Vereins erfahren haben möchte, sollen einige Sponsoren Bedenken geäußert haben.

Neue Show nicht einzige Neuerung: Auch neuer Einlauftrailer bei Füchse Berlin

Die neue Einlauf-Show wird beim Heimspielauftakt gegen Champions-League-Sieger SC Magdeburg erstmals zu sehen sein. Neben neuer Musik und neuen Showelementen präsentieren die Füchse Berlin dann auch den neuen Einlauftrailer für die Mannschaft, wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte. Die neue Show vor dem Spiel dürfte ein weiteres Highlight werden, auf das sich die Fans freuen können.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Verein besondere Einlauf-Shows auf die Beine gestellt, die mit zu den besten in ganz Deutschland zählten. Schon da wurde mit „Flammensäulen, Nebel und Lasershow“ gearbeitet. Sportlich gesehen dürfte das Spiel zwischen Berlin und Magdeburg ein echter Kracher werden, die Gäste könnten dabei leicht im Vorteil sein. Denn in den ersten Spielen präsentierte sich die Mannschaft in einer bestechenden Frühform. (msb)