Biathlon-Star droht nach Unfall mit schwerer Beinverletzung das Karriereende

Die polnische Biathletin Kamila Zuk hat sich bei einem Unfall eine schwere Beinverletzung zugezogen und bangt offenbar um ihre Karriere.

Warschau – Im Biathlon läuft derzeit die Vorbereitung für die kommende Saison auf Hochtouren. Die einzelnen Athletinnen und Athleten arbeiten an den Grundlagen und der Fitness, um bestmöglich für den anstehenden Winter gerüstet zu sein. Einen herben Rückschlag gab es jetzt für Kamila Zuk, die derzeit besten polnische Biathletin, denn für sie könnte die Saison bereits vorbei sein, bevor sie überhaupt angefangen hat.

Kamila Zuk Geboren: 18. November 1997 (Alter 25 Jahre), Wałbrzych, Polen Nationalität: Polen Sportart: Biathlon

Biathlon-Weltcup: Polin mit schwerer Beinverletzung im Trainingslager

Die 25-Jährige bereitete sich in Passo di Lavazè, das zu den Fleimstaler Alpen gehört, auf die Saison vor. In diesem Trainingslager passierte dann ein Unglück, denn Zuk hatte einen Unfall auf Rollskiern und verletzte sich dabei schwer. Dabei zog sie sich eine schwerwiegende Beinverletzung zu, die derzeit in einer Krakauer Spezialklinik behandelt wird.

„Nach den ersten medizinischen Untersuchungen stellte sich heraus, dass die Beinverletzung so schwer ist, dass die Athletin für längere Zeit dem Trainingsbetrieb fern bleiben muss“, teilte der polnische Verband in einer Pressemitteilung mit. „Wir hoffen, dass Kamila sich schnell erholt und ihre sportliche Karriere fortsetzen kann“, so der Biathlonverband weiter.

Wie schwer die Beinverletzung genau ist, lässt sich noch nicht abschätzen. Doch alleine die Aussage des polnischen Verbandes lässt vermuten, dass sogar ein Karriereende der 25-Jährigen nicht ausgeschlossen ist. Zuk gilt in ihrer polnischen Heimat als Hoffnungsträgerin des Landes im Biathlon-Sport.

Biathlon-Weltcup: Droht Zuk das Karriereende?

Zuk feierte im Jahr 2015 ihr Debüt im Weltcup, feierte zunächst aber große Erfolge bei den Juniorinnen. Bei der Junioren-WM 2018 im estnischen Otepää war sie eine der erfolgreichsten Teilnehmerinnen, denn sowohl im Sprint als auch im Einzel holte sie Gold und sicherte sich dazu in der Verfolgung Silber.

Im Weltcup gelangen der 25-Jährigen bislang 13 Platzierungen unter den besten zehn, neunmal davon mit der polnischen Staffel. Zuk nahm an den Olympischen Winterspielen 2018 und 2022 sowie an vier Weltmeisterschaften teil, eine Medaille gewann sie aber nicht. Ihre beste Saison war 2019/20, als sie den 38. Platz im Gesamtweltcup belegte. (smr)