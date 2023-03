Ski-Idol Maria Höfl-Riesch mit Ehemann Marcus im Kurzurlaub: „Zurück in der zweiten Heimat“

Von: Alexander Kaindl

Maria Höfl-Riesch und ihr Ehemann Marcus statteten dem Gardasee einen Besuch ab. © Screenshot Instagram / Maria Höfl-Riesch

Maria Höfl-Riesch und ihr Ehemann Marcus Höfl haben einen Kurztrip gen Süden unternommen. Die Fans freuen sich gleichzeitig über einen Restaurant-Tipp.

München - Sie gehört zu den bekanntesten Wintersport-Ikonen des Landes: Maria Höfl-Riesch. Die einstige Top-Skifahrerin ist in Sachen Spitzensport zwar längst im Ruhestand. Ständige Ruhe ist für die mittlerweile 38-Jährige aber trotzdem keine Option.

Maria Höfl-Riesch Geboren: 24. November 1984 (Alter: 38 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Ehepartner: Marcus Höfl (verh. 2011) Erfolge (u. a.): Olympiasiegerin, Weltmeisterin, Weltcup-Gewinnerin

Höfl-Riesch ist in den sozialen Netzwerken sehr aktiv und lässt ihre Fans immer wieder an ihrem Alltag teilhaben. Vor wenigen Monaten unternahm sie eine XXL-Traumreise und traf dabei sogar auf Familie Wontorra. Im Frühjahr 2023 zog es sie wieder in die Ferne - allerdings nicht allzu weit.

Zusammen mit ihrem Ehemann Marcus Höfl besuchte Maria nun einen Sehnsuchtsort von vielen Deutschen: den Gardasee! Via Instagram schrieb sie über ihren Kurzurlaub: „Nach fast einem halben Jahr Italien-Pause endlich wieder zurück in unserer zweiten Heimat – dem wunderschönen Gardasee.“

Maria Höfl-Riesch zu Besuch am Gardasee

Dazu teilte die dreifache Olympiasiegerin ein Foto, auf dem sie selbst, ihr Marcus und der Gastraum eines Lokals zu sehen sind. Höfl-Riesch klärte auch direkt auf, wo gespeist wurde: „Zum Sonntags-Lunch in dem einmaligen Agriturismo Rosa Selvatica. So viel Essen in guter Qualität und zu absolut günstigen Preisen gibt es nirgendwo anders.“

In der Tat erfreut sich der Gardasee fast ganzjährig großer Beliebtheit bei Reisenden aus der Bundesrepublik – und das auch schon seit Jahrzehnten.

Fans freuen sich über Tipp von Maria Höfl-Riesch

Etliche Fans bedankten sich bei Höfl-Riesch in der Kommentarspalte für den Tipp. Die Italien-Liebe war auch dort großes Thema. Die User schrieben unter anderem: „Viel Spaß im Süden, nicht nur das gute Essen, auch Biken und Klettern ist rund um Arco lohnend“ oder „Der Lago ist wie Heimkommen“.

Für Höfl-Riesch ging es anschließend noch weiter. Und auch dort dürfte sie sich heimisch gefühlt haben: Ihren aktuellsten Instagram-Stories war zu entnehmen, dass sie zum Skifahren in Kitzbühel unterwegs war. Dazu schrieb sie: „Einer der besten Skitage der Saison.“

