Kritik gegen Boris Becker: Fans amüsieren sich über Instagram-Beitrag

Von: Marco Büsselmann

Teilen

Tennis-Legende Boris Becker. © Hendrik Schmidt/dpa

Boris Becker erntet auf Instagram Hohn und Spott von seinen Fans. Erfahren Sie hier, welchen Beitrag die Tennis-Legende gepostet hat:

Mehr zum Thema Boris Becker erntet Kritik und Spott: Neuer Instagram-Post amüsiert Fans

Nach seiner Haftentlassung Mitte Dezember präsentiert sich Boris Becker wieder vermehrt der Öffentlichkeit, beispielsweise durch diverse Beiträge in den Sozialen Medien. Besonders bei Instagram ist der 55-Jährige aktiv. Am Dienstag (24. Januar) hat sich Becker auf der Plattform an seine rund 300.000 Follower gewendet - und zwar mit einer klaren Botschaft. HEIDELBERG24 verrät, welches Foto Boris Becker gepostet hat und warum sich seine Fans darüber besonders amüsiert haben.

Mal schauen, welche Beiträge die Tennis-Legende als nächstes postet. (mab)