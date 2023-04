Klimaaktivist sorgt für Aufruhr: WM-Spiel muss verschoben werden

Von: Marcel Schwenk

Ein Klimaaktivist sorgt bei der Snooker-WM mit einer Protestaktion für Aufsehen. Ein Spiel wird verschoben, die Reaktionen fallen gespalten aus.

Frankfurt/Sheffield - Immer wieder kommt es auch bei Sportveranstaltungen zu Protestaktionen bezüglich des Klimaschutzes. Im vergangenen August sorgten beispielsweise beim Bundesliga-Spiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach zwei Personen für Aufsehen, als sie versuchten, sich an die Torpfosten zu binden.

Event: Snooker-Weltmeisterschaft Datum: 15. April bis 1. Mai 2023 Austragungsort: Crucible Theatre (Sheffield) Titelverteidiger: Ronnie O'Sullivan (England)

Snooker-WM: Aktivist verschüttet Pulver auf Tisch

Nun kam es bei der Snooker-WM im englischen Sheffield am Montagabend ebenfalls zu einem Zwischenfall. Während der Erstrundenpartie zwischen Robert Milkins und Joe Perry verschaffte sich ein Mann Zugang zum Innenraum, kletterte auf den Tisch und beschmierte diesen mit orangefarbenem Pulver. Dabei trug er ein T-Shirt mit der Aufschrift „Just Stop Oil“.

Eine weitere Protestlerin konnte am anderen Tisch vom Schiedsrichter zurückgehalten werden, bevor sie das Match entscheidend stören konnte. Beide Personen wurden im Anschluss vom Sicherheitspersonal abgeführt.

Ein Aktivist der Gruppe „Just Stop Oil“ verstreut bei der Snooker-WM Pulver auf einem Tisch. © Image Images / VCG

Snooker-WM: Gruppe „Just Stop Oil“ bekennt sich zur Protestaktion

Während die Intervention des Regelhüters eine längere Unterbrechung verhinderte und das Spiel von Mark Allen gegen Fan Zhengyi bereits nach rund 30 Minuten fortgesetzt werden konnte, musste die andere Partie verschoben werden. Die Fortsetzung ist laut Verbandsangaben für Dienstagabend geplant.

Die Aktivist:innen gehören zu der britischen Gruppe „Just Stop Oil“, die sich dem Umweltschutz verschrieben hat. Bereits am Montag fand sich auf deren Website eine Pressemitteilung zu der Aktion.

Snooker-WM: Ex-Weltmeister Robertson reagiert augenzwinkernd

„Ich möchte nicht etwas stören, was den Leuten Spaß macht, aber wir stehen vor einer extrem ernsten Situation. Europa erlebt gerade die schlimmste Dürre seit 500 Jahren. Wir erleben im Moment massive Ernteausfälle. Wir stehen vor einer Massenverhungerung, Milliarden von Flüchtlingen und dem Zusammenbruch der Zivilisation, wenn das so weitergeht. Wir können uns nicht weiter zurücklehnen und so tun, als ob alles in Ordnung wäre“, wird Eddie Whittingham, der das Pulver verstreute, zitiert.

In der Snooker-Welt fielen die Reaktionen gespalten aus. Ex-Weltmeister Neil Robertson nahm die Aktion auf Twitter mit Humor und verglich die Bilder von Whittingham inmitten des Pulvers mit Szenen aus einem Film von Jean-Claude van Damme. Weniger amüsiert zeigte sich hingegen Allen, der im Interview bei Eurosport klar seine Meinung äußerte.

Snooker-WM: Mark Allen mit scharfer Kritik an Protestaktion

„Ich habe mich nach rechts gedreht und plötzlich war jemand auf dem Tisch. Es war ein bisschen surreal. Aber ich habe das Gefühl, darüber zu reden, gibt ihnen Aufmerksamkeit, die sie nicht verdienen. Einfach nur komplette Idioten“, so der Nordire.

Bereits in der Vergangenheit sorgte die Gruppe mehrfach für Aufsehen. So hatten sich Unterstützer:innen beim Grand Prix von Silverstone im Juli 2022 auf die Strecke gesetzt, auch zu einigen Protestaktionen in Museen und dem Beschmieren von Finanzgebäuden bekannte sich „Just Stop Oil“. (masc)