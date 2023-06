Aufgrund von Krankheit: Weltklasse-Tennisspielerin beendet mit 27 Jahren ihre Karriere

Von: Melanie Gottschalk

Die frühere Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit muss ihre Karriere mit gerade einmal 27 Jahren beenden. © Rob Prange/imago

Aufgrund eines Rückenleidens muss Anett Kontaveit bereits mit 27 Jahren ihre Karriere beenden. Nach Wimbledon ist Schluss.

London - Tennis-Star Anett Kontaveit wird nach Wimbledon im Juli ihre Karriere beenden – und das gerade einmal mit 27 Jahren. Grund dafür ist laut eigener Aussage der Estin ein dauerhaftes Rückenleiden, das es ihr nicht mehr möglich macht, ihren Sport auf Weltklasse-Niveau auszuüben.

Anett Kontaveit Alter: 27 Jahre (24. Dezember 1995) Profidebüt: 2010 Aktueller Platz Weltrangliste: 79

Anett Kontaveit teilt auf Instagram den Grund für ihr Karriereende mit

In einem Instagram-Post teilte die 27-Jährige am Dienstag die Nachricht mit ihren Fans. „Nach mehreren Arztbesuchen und Beratungen mit meinem medizinischen Team wurde mir mitgeteilt, dass ich eine lumbale Bandscheibendegeneration in meinem Rücken habe“, schrieb Kontaveit: „Das lässt weder ein volles Training noch weitere Wettkämpfe zu.“ Bei ihrem letzten Auftritt als Profispielerin im All England Club (ab 3. Juli) wolle sie aber noch einmal „so hart wie möglich kämpfen“.

Unter einer Bandscheibendegeneration versteht man Abnutzungserscheinungen in den Bandscheiben, im Falle von Kontaveit lumbal, also im Lendenwirbelbereich. Die Bandscheiben werden dünner und rissiger, sodass sie die Wirbel weniger gut gegeneinander abfedern können. Tennis auf Weltklasse-Niveau ist in diesem Fall nicht mehr ratsam, weshalb sich die 27-Jährige jetzt von der großen Bühne verabschiedet.

Anett Kontaveit kämpft mit Rückenproblemen

Erst im August 2022 hatte Kontaveit, die vom deutschen Coach Torben Beltz trainiert wird, noch auf Rang zwei der Weltrangliste gestanden, aber auch bereits mit Problemen zu kämpfen gehabt. Zunächst hatte sie eine Corona-Infektion länger aus der Bahn geworfen, anschließend kamen die Rückenbeschwerden dazu.

Jetzt sei sie bereit für eine neue Herausforderung. „Tennis hat mir viel gegeben und gelernt, und dafür bin ich sehr dankbar. Es war wichtig für mich, die estnische Flagge auf den Tennis-Court zu bringen und in der Lage zu sein, vor meinen Fans auf der ganzen Welt zu spielen“, schreibt sie auf Instagram. „Ich bin bereit für eine neue Herausforderung nach meiner letzten Unternehmung als professionelle Tennisspielerin.“

Kontaveit konnte sechs Titel auf der WTA-Tour gewinnen

Während ihrer Karriere gewann Kontaveit insgesamt sechs Titel auf der WTA-Tour, ihren größten Erfolg bei einem Grand Slam hatte sie 2020, als sie das Viertelfinale der Australian Open erreichte. In diesem Jahr konnte sie auf der WTA-Tour nur drei Siege feiern, ist inzwischen auf Platz 79 der Weltrangliste abgerutscht. Bei Wimbledon wird sie noch einmal zu sehen sein, dann ist für Kontaveit Schluss. (msb/dpa)