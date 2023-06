Deutsches Snowboard-Ass nimmt Auszeit: Studium vor Wintersport-Karriere

Von: Christoph Wutz

Snowboarderin Carolin Langenhorst nimmt sich für ihr Studium eine Auszeit. © Imago / CEPix

Carolin Langenhorst gewann im Januar ihren ersten Weltcup-Slalom. Jetzt möchte sich die deutsche Snowboarderin aber vorerst ihrem Studium widmen.

Planegg – Der deutsche Snowboard-Fachverband Snowboard Germany startet mit einem 54-köpfigen Kader in die neue Wintersport-Saison. Das Aufgebot der Männer führt wie erwartet Gesamtweltcupsieger und Vizeweltmeister Martin Nörl an. Ein Blick auf die Damen-Mannschaft überrascht allerdings: Carolin Langenhorst fehlt im deutschen Kader für das nächste Jahr. Die 26-Jährige möchte sich vorerst einem anderen beruflichen Standbein widmen.

Carolin Langenhorst Geboren: 3. Februar 1996 (Alter: 27 Jahre), Hamm Disziplinen: Snowboarden (Parallel-Riesenslalom, Parallelslalom) Weltcup-Debüt: Am 1. Februar 2014 in Sudelfeld Größte Erfolge: 1. Platz beim Weltcup in Scuol 2023, 3. Platz bei den Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften in Rogla 2016

Sie möchte sich auf ihr Lehramts-Studium konzentrieren: Snowboarderin Langenhorst pausiert für ein Jahr

Am Mittwoch gab Snowboard Germany das Aufgebot für die nächste Saison bekannt. Carolin Langenhorst wird allerdings im kommenden Jahr nicht im Weltcup, der im Oktober in Chur in der Schweiz startet, dabei sein.

Der Grund für ihre Nicht-Nominierung ist aber nicht sportlicher Natur. Vielmehr möchte sich die 27-Jährige, die in diesem Januar beim Parallel-Riesenslalom im schweizerischen Scuol erstmals einen Weltcup gewonnen hatte, auf ihr Lehramts-Studium konzentrieren.

„Uni und Snowboarden parallel funktioniert nicht“: Snowboard-Ass Langenhorst kehrt dem Wintersport vorläufig den Rücken

Dieser Entschluss bedeutet für Langenhorst, die im Alter von zwei Jahren von Nordrhein-Westfalen nach Bayern gezogen war, jedoch kein Karriereende. Er ist vorläufig und dient einem festen Zweck: „Neben meinen sportlichen Zielen war es schon immer mein Plan, Grundschullehrerin zu werden“, offenbarte die Olympia-Siebte von Peking 2022 eine lange gehegten beruflichen Traum.

Diesem habe sie aber in den vergangenen Jahren nach ihrem Weltcup-Debüt 2014 nicht nachgehen können. „Uni und Snowboarden parallel funktioniert nicht“, gestand die Athletin ein, die auf der Piste eine echte Parallel-Spezialistin ist. Während die ehemalige Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits inzwischen ein neues Leben nach dem Sport lebt, muss die für den WSV Bischofswiesen startende Langenhorst darüber hinaus einen Handgelenksbruch auskurieren.

Langenhorst legt für Studium Snowboard-Pause ein: „Priorität eins hat Caros Gesundheit“

„Priorität eins hat Caros Gesundheit“, sagte der Sportdirektor von Snowboard Germany, Andreas Scheid. „Dass sie die Pause nutzt beziehungsweise verlängert und sich auf ihr Studium konzentriert, kann ich als Vater, der selbst drei Töchter hat, nur unterstützen“, zeigte er sich verständnisvoll.

Ob sie in der Saison 2024/25 wieder im Weltcup fährt, ließ Langenhorst zunächst offen. Und nicht nur sie fokussiert sich derzeit auf andere Dinge abseits der Piste. Auch ihre ehemalige Wintersport-Kollegin Laura Dahlmeier widmet sich derzeit vor allem dem Bergsteigen. (SID/wuc)