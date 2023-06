Erst Olympia-Legende, dann Football-Profi: Sport-Idol ist tot

Mit 76 Jahren verstorben

Von Alexander Kaindl schließen

Er schrieb Sport-Geschichte, sein Rekord hielt 15 Jahre lang. Jetzt ist Jim Hines, erster Sprinter der Welt, der die 100 Meter unter zehn Sekunden lief, tot.

Dumas – Eine Karriere wie die seine gibt es selten. Erst war Jim Hines Baseball-Spieler, dann sprintete er zwei Mal zu Olympia-Gold – und am Ende hinterließ er auch noch seinen Fußabdruck in der US-amerikanischen Profi-Football-Liga NFL. Jetzt ist der einstige Weltrekordhalter im Alter von 76 Jahren verstorben.

James Ray Hines Geboren und gestorben: *10. September 1946 in Dumas, Arkansas; † 3. Juni 2023 Größte Erfolge: Olympia-Gold (2), Weltrekordhalter im 100-Meter-Sprint

Jim Hines ist tot: Der erste Sprinter der Welt, der die 100 Meter offiziell unter zehn Sekunden lief

Der US-Amerikaner hatte einst Sport-Geschichte geschrieben und war eines der ersten großen Leichtathletik-Idole. James Ray Hines, am 10. September 1946 in Dumas, Arkansas, geboren, war der erste Sprinter der Welt, der die Königsdisziplin über 100 Meter offiziell unter zehn Sekunden gelaufen war.

Hines hatte zunächst Baseball gespielt, bis ein Leichtathletik-Trainer sein läuferisches Talent erkannte und ihn zu einem Weltklasseläufer entwickelte. Bereits als 17-Jähriger gehörte er zum Kreis der 20 schnellsten Sprinter der Welt über 100 Yards (91,44 Meter).

+ Jim Hines (rechtes Bild, Zweiter von links), hier im Olympia-Halbfinale von 1968, schrieb bei den Spielen in Mexiko Sport-Geschichte – und gewann zwei Mal Gold. © Horstmüller / Imago / EPU / AFP

Jim Hines, Ronnie Ray Smith, Charles Greene und die „Night of Speed“

Erstmals unterbot Hines die zehn Sekunden auf 100 Meter am 20. Juni 1968 bei den US-Trials in Sacramento. Da binnen weniger Minuten mit Ronnie Ray Smith und Charles Greene zwei weiteren Athleten das gleiche Kunststück gelang, ging der Abend in Kalifornien als „Night of Speed“ in die Leichtathletik-Geschichte ein.

Vier Monate später wurde der damals 22 Jahre alte Hines über 100 Meter in Mexiko-Stadt auch Olympiasieger – in diesmal elektronisch gestoppten 9,95 Sekunden. Es war eine Bestmarke, die 15 Jahre lang Bestand haben sollte. Erst 1983 war Landsmann Calvin Smith zwei Hundertstelsekunden schneller und löste Hines als Weltrekordhalter ab.

Doppel-Olympiasieger und NFL-Profi: Die aufregende Karriere von Jim Hines

Hines holte 1968 in Mexiko noch eine zweite Goldmedaille: In der 4x100-Meter-Staffel lief er mit Charles Greene, Mel Pender und Ronnie Ray Smith in 38,2 Sekunden zum zweiten Weltrekord und zweiten Olympiasieg. Im Anschluss hielt er sich an das Credo „Aufhören, wenn es am schönsten ist“ – und ließ die Leichtathletik mit 22 Jahren hinter sich.

Stattdessen agierte Hines fortan als Wide Receiver im American Football. Die Miami Dolphins hatten ihn nach den Olympischen Spielen 1968 in der sechsten Runde an 146. Stelle gedraftet. 1970 wechselte er schließlich zu den Kansas City Chiefs, wo er aber nur noch einmal zum Einsatz kam. Danach beendete er seine Laufbahn.

Jim Hines ist tot: „Legendärer Sprinter“ stirbt im Alter von 76 Jahren

Am Samstag, 3. Juni, ist Hines nun im Alter von 76 Jahren verstorben. Das gab der Weltverband World Athletics (WA) bekannt. In der Mitteilung war unter anderem von einem „legendären Sprinter“ die Rede.

Eine andere Olympia-Heldin musste zuletzt einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der Ehemann von Langlauf-Legende Justyna Kowalczyk kam bei einem Lawinenunglück ums Leben. (akl)

Rubriklistenbild: © Horstmüller / Imago / EPU / AFP