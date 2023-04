NFL Draft 2023 live: So sehen Sie die Auswahl der College-Talente jetzt im Free-TV und Live-Stream

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Der NFL Draft 2023 findet vom 27. bis zum 29. April statt. So sehen Sie die Auswahl der besten College-Talente im American Football live im Free-TV und Live-Stream.

Frankfurt/Kansas City - Im NFL Draft stellen die 32 Teams die Weichen für die Zukunft und wählen die besten College-Talente des jeweiligen Jahrgangs aus. Im Jahr 2023 findet die Ziehung der vielversprechendsten Spieler vom 27. bis zum 29. April in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri statt.

Erster Pick: Carolina Panthers (via Trade mit Chicago Bears) Zweiter Pick: Houston Texans Dritter Pick: Arizona Cardinals Vierter Pick: Indianapolis Colts Fünfter Pick: Seattle Seahawks (via Trade mit Denver Broncos)

NFL Draft live vom 27. bis zum 29. April

Der Draft selbst ist in sieben Runden aufgeteilt, die sich auf drei Tage verteilen. Die erste Runde ist am 27. April, die Runden zwei und drei folgen am 28. April, den Abschluss bilden die Runden vier bis sieben am 29. April. Die Reihenfolge richtet sich immer nach dem Abschneiden der Mannschaften in der Vorsaison - das schlechteste Team erhält jeweils den ersten Pick einer Runde, der Super-Bowl-Sieger den letzten.

Als erstes Team dürfen die Carolina Panthers ein Talent auswählen, die sich den ersten Pick in einem Trade mit den Chicago Bears gesichert haben. Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Houston Texans und die Arizona Cardinals.

Wurde von den Detroit Lions an zweiter Stelle im Draft 2022 ausgewählt: Aidan Hutchinson (li.), hier mit NFL-Commissioner Roger Goodell. © Imago Images/Kirby Lee

Als nahezu gesichert gilt, dass die Panthers sich an erster Stelle für einen Quarterback entscheiden werden. Die Frage ist lediglich, welches der vier Top-Talente in Zukunft in Charlotte spielen wird. Als Favoriten gelten C.J. Stroud (Ohio State) und Bryce Young (Alabama), Will Levis (Kentucky) und Anthony Richardson (Florida) haben lediglich Außenseiterchancen.

NFL Draft: Wer überträgt live im TV und Stream?

Weitere vielversprechende College-Spieler, die ebenfalls in der Top 10 gepickt werden könnten, sind die Edge-Verteidiger Will Anderson (Alabama) und Tyree Wilson (Texas Tech), die Cornerbacks Devon Witherspoon (Illinois) und Christian Gonzalez (Oregon). Auch die Offensive Lineman Peter Skoronski (Northwestern) und Paris Johnson Jr. (Ohio State) gelten als aussichtsreiche Kandidaten.

Defensive Tackle Jalen Carter (Georgia) zählt zwar zu den besten Akteuren der Draft-Klasse, sorgte in den vergangenen Wochen für negative Schlagzeilen. Zunächst war er in ein Autorennen mit Todesfolge verwickelt, anschließend zeigte er sich beim Pro Day seines Colleges außer Form. Trotzdem wäre es eine Überraschung, wenn der 22-Jährige aus der Top 10 fällt.

Der NFL Draft steht bevor, am 27. April ist es so weit. So sehen Sie die Auswahl der besten College-Talente live im Free-TV und Live-Stream.

NFL Draft live: Wer überträgt die Ziehung der College-Talente 2023 im Fernsehen?

Die Rechte für NFL-Übertragungen liegen ab der Saison 2023 bei der RTL-Gruppe .

liegen ab der Saison 2023 bei der . RTL überträgt die erste Runde des NFL Draft 2023 live im Free-TV bei RTL Nitro .

des im bei . Die Übertragung startet am 28. April um 0.30 Uhr deutscher Zeit.

NFL Draft 2023 live: Die Auswahl der College-Talente im kostenfreien Live-Stream

RTL überträgt alle sieben Runden im Live-Stream .

überträgt im . Der kostenfreie Live-Stream ist lediglich im Webbrowser unter rtlplus.de abrufbar.

NFL Draft live: Die Ziehung der College-Talente 2023 im Live-Stream auf RTL+

RTL überträgt alle drei Draft-Tage ebenfalls bei RTL+ im kostenpflichtigen Live-Stream .

überträgt alle ebenfalls bei im . Diese Live-Streams sind auch via App abrufbar, die sowohl für Apple- als auch Android-Geräte zum Download bereitsteht.

sind auch via abrufbar, die sowohl für Apple- als auch Android-Geräte zum Download bereitsteht. Um die Live-Streams von RTL+ abzurufen, ist ein Premium-Abo unumgänglich.

(masc)