Biathlon-Talent wechselt plötzlich Verband – Details zu Gründen sickern durch

Ein großes Nachwuchstalent im Biathlon-Sport wechselt im Sommer den Verband und hat dadurch mehrere Vorteile für seine Zukunft.

Auckland – Die Sommerpause im Wintersport läuft zwar noch einige Monate, trotzdem ist die Zeit des Erholens und der Ferien für die Sportlerinnen und Sportler vorbei, denn die Vorbereitung auf die kommende Saison ist in vollem Gange. Im Sommer werden die Grundlagen gelegt, um im nächsten Winter in Topform zu sein und Erfolge erzielen zu können.

Campbell Wright Geboren: 25. Mai 2002 Nationalität: Neuseeland/USA Sportart Biathlon

Biathlon-Talent wechselt den Verband

Campbell Wright, neuseeländischer Biathlet, bereitet sich gerade auf die kommende Saison vor, um durchstarten zu können und einen weiteren Schritt in Richtung Weltspitze zu machen. Der 21-Jährige gilt als großes Talent, dem eine große sportliche Zukunft vorausgesagt wird, wenn er weiter hart an sich arbeitet und die richtige Einstellung zum Leistungssport zeigt.

Der im neuseeländischen Rotorua geborene Wintersportler startete seine Laufbahn zunächst im Langlauf. Er wurde neuseeländischer U14-Meister über fünf Kilometer klassisch und gewann 2016 als 13-Jähriger die nationale Meisterschaft in der U18-Konkurrenz im Freistil. Anschließend trieb er seine Karriere im Biathlon voran.

+ Campbell Wright wechselt zum Team der USA. © IMAGO/Pierre Teyssot

Sein bislang größter Erfolg war der Weltmeistertitel im Sprint bei den Biathlon-Juniorenweltmeisterschaften 2023 im kasachischen Schtschutschinsk. Ein weiterer Meilenstein war die Teilnahme an Olympia 2022 in Peking. Campbell Wright ist erst der zweite Biathlet aus Neuseeland überhaupt, der an Olympischen Spielen teilnahm. In Zukunft wird er aber für eine andere Nation an den Start gehen.

Biathlon-Talent startet zukünftig für USA

Wie er dem Online-Portal SportNews.bz verriet, wird er den Verband wechseln und ab dem 1. Juli 2023 Teil des Teams USA sein. Die Staatsbürgerschaft besitzt der 21-Jährige bereits und wurde demnach schon längere Zeit vom US-amerikanischen Biathlon-Verband umworben.

Wright trainiert bereits einige Zeit zusammen mit den US-Athleten, die bald zu seinen neuen Teamkollegen werden. Durch den Wechsel vom neuseeländischen zum US-amerikanischen Verband hat der 21-Jährige mehrere Vorteile. Beispielsweise kann er endlich auch Staffelrennen laufen. Das war vorher nicht möglich, da es in Neuseeland nicht genug Biathleten im Weltcup gibt, um eine Staffel an den Start zu bringen. (smr)

