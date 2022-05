Zverev wettert über Alcaraz-Bonus bei French Open: „Schon sehr offensichtlich“

Von: Nico Scheck

Alexander Zverev wittert einen Bonus für Carlos Alcaraz bei den French Open 2022. © GEPA Pictures / Imago Images

Vor dem Viertelfinale gegen Wunderkind Carlos Alcaraz vermutet Alexander Zverev eine Bevorzugung seines Gegners bei den French Open 2022.

Paris – Es ist das lang ersehnte Duell bei den French Open 2022. Die deutsche Tennis-Hoffnung Alexander Zverev trifft in Paris auf Carlos Alcaraz, das spanische Wunderkind. Nach ihren Siegen in drei Sätzen in der vierten Runde stehen sich Zverev und der 19-jährige Spanier nun im Viertelfinale gegenüber.

Während Alcaraz beim 6:1, 6:4, 6:4 mit Gegenüber Karen Khachanov kurzen Prozess machte, musste sich Zverev in Runde vier beim 7:6, 7:5, 6:3 gegen Bernabe Zapata Miralles stellenweise ordentlich strecken. Jetzt, kurz vor dem Viertelfinal-Kracher, erhebt Zverev einen schweren Verdacht. Sein Vorwurf: Alcaraz wird bei den French Open bevorzugt.

Alexander Zverev moniert bei French Open Bevorzugung von Carlos Alcaraz

Konkret geht es Zverev um die Ansetzungen der einzelnen Spieler. „Alcaraz spielt gefühlt jedes Match auf dem Court Philippe Chatrier. Klar ist er der neue Superstar, er ist das neue Gesicht des Tennis und es ist ja auch schön, etwas Neues zu sehen“, erklärte Zverev. „Aber es sollte schon ein bisschen mehr aufgeteilt sein, wer wann spielt.“

Gänzlich weit hergeholt scheint der Vorwurf nicht. Zverev spielte bisher ein Mal im größten Stadion, Alcaraz hingegen schon drei Mal. Es sei „schon sehr offensichtlich, in welche Richtung es gehen soll und wen das Turnier weiter haben will“, polterte Zverev weiter. Und: „Das ist für mich schade, weil ich hier auch schon sehr, sehr oft gespielt habe und ich bin auch die Nummer drei der Welt.“

Alcaraz sei ein außergewöhnlicher Spieler, doch Zverev habe das Gefühl, „dass die anderen Spieler ein bisschen links liegen gelassen werden“.

French Open 2022: Alcaraz-Bonus? Alexander Zverev teilt aus

Alcaraz gilt als das neue Wunderkind im Tennis. Für Zverev gilt Alcaraz jedoch nicht als Favorit bei den French Open - trotz seiner jüngsten Erfolge. „Es braucht viel mehr, als nur gut Tennis zu spielen, um ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen“, betonte die deutsche Nummer 1.

Zuletzt hatte der 19-Jährige das Masters in Madrid gewonnen. Sein Finalgegner: Zverev. Das nun anstehende Viertelfinale ist für beide Tennis-Asse nun der erste richtige Brocken in Paris. Ab jetzt warten nur noch schwere Gegner auf Zverev. Sollte er gegen Alcaraz gewinnen, wartet im Halbfinale entweder Novak Djokovic oder Rafael Nadal. (nc)