French Open 2022: Alle Termine und Spiele im Überblick

Von: Max Schäfer

Vom 22. Mai bis zum 5. Juni 2022 findet die French Open statt – unter anderem im Court Philippe Chatrier. (Archivbild) © Aurelien Morissard/Imago

Die French Open 2022 starten am 22. Mai. Alles Wichtige zu Terminen und zum Zeitplan.

Paris – Die French Open 2022 stehen vor der Tür. Vom 22. Mai bis zum 5. Juni kommen die weltbesten Tennisspieler:innen in Paris zusammen, um sich beim einzigen auf Sand ausgetragenen Grand-Slam-Turnier zu messen. Auch die deutschen Tennis-Asse wollen nach den eher missratenen Australian Open 2022 im Januar wieder ihre Möglichkeiten ausschöpfen – allen voran Olympiasieger Alexander Zverev. Hier finden Sie alle Termine und wann welche Spiele stattfinden.

Grand-Slam-Turnier French Open 2022 Ort Paris, Frankreich Starttermin 22. Mai Ende 5. Juni

French Open 2022: Der Spielplan im Überblick

Ab dem 22. Mai 2022 messen sich bei den French Open 2022 die besten Spieler:innen in den Wettbewerben Herreneinzel, Dameneinzel, Herrendoppel, Damendoppel und Mixed. Am 5. Juni endet das Turnier mit dem Einzel der Herren. Ab diesem Tag will Novak Djokovic seinen Titel verteidigen. Der Spielplan der French Open im Überblick:

Datum Runde, Disziplin Sonntag, 22.05.2022 - Montag, 23.05.2022 1. Runde Einzel, Herren und Damen Dienstag, 24.05.2022 2. Runde Einzel, Herren und Damen Mittwoch, 25.05.2022 - Samstag, 28.05.2022 3. Runde Einzel, Herren und Damen Sonntag, 29.05.2022 - Montag, 30.05.2022 4. Runde Einzel, Herren und Damen Dienstag, 31.05.2022 - Mittwoch, 01.06.2022 Viertelfinale Einzel, Herren und Damen Donnerstag, 02.06.2022 Halbfinale Einzel, Damen Freitag, 03.06.2022 Halbfinal Einzel, Herren Samstag, 04.06.2022 Finale Einzel, Damen Sonntag, 05.06.2022 Finale Einzel, Herren

In der ersten Runde der Einzel-Wettbewerbe der French Open treten jeweils 128 Sportler:innen an. Im Doppel gibt es 64 Teams, die um die heißbegehrte Trophäen kämpfen.

Hier finden Sie die Ansetzungen der jeweiligen Tage, sobald diese feststehen:

Datum Uhrzeit Disziplin Ansetzung

Austragungsort der French Open 2022 ist das Stade Roland Garros in Paris, wo seit 1928 Tennis die besten Tennisspieler:innen gegeneinander antreten. (ms)