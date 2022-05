French Open 2022 im Live-Ticker: So schlägt sich Zverev gegen Alcaraz

Für Alexander Zverev steht am Dienstag (31. Mai) das Viertelfinale der French Open 2022 gegen den jungen Spanier Carlos Alcaraz an.

Paris ‒ Nach einem hart umkämpften Duell in der dritten Runde der French Open 2022 steht Alexander Zverev im Viertelfinale des Grand Slam Turniers. Da wartet jetzt der spanische Newcomer Carlos Alcaraz als Gegner. Diesem hatte Zverev noch vor Kurzem den Favoriten-Status auf den Turniersieg abgesprochen.

In der letzten Runde setzte sich Zverev mit 7:6 (13:11), 7:5, 6:3 gegen den spanischen Qualifikanten Zapata Miralles durch. Zverevs Bruder Mischa war bei Eurosport nicht zufrieden mit der Leistung seines Bruders. „Sascha findet keine Linie. Er spielt zwei, drei gute Bälle, trifft dann aber die falschen Entscheidungen bei der Wahl seiner Schläge. Er kann es besser.“

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der French Open auf den jungen Spanier Carlos Alcaraz. © Michel Euler/dpa

French Open 2022: Zverev trifft auf formstarken Alcaraz

Im Viertelfinale wird er es auch besser machen müssen. Mit Alcaraz wartet einer der aktuell formstärksten Spieler auf Zverev. Der junge Spanier meisterte seine Aufgaben sehr souverän. So auch zuletzt in der dritten Runde gegen Karen Khachanov. Vor über drei Wochen verlor Zverev bei einem Turnier in Madrid das Finalspiel gegen den 19-jährigen Alcaraz deutlich mit 6:3, 6:1.

Verglichen mit den Aufgaben zuvor, kommt nun also der erste richtig dicke Brocken auf Zverev zu. Der Sieger dieses Duells würde dann auf einen der beiden Topstars Rafael Nadal oder Novak Djokovic treffen. Die beiden Altstars treffen in einem weiteren Viertelfinale aufeinander.

Zverev möchte bei French Open 2022 ersten Grand-Slam-Titel gewinnen

Aufgrund seiner zuvor schwachen Form war selbst der Einzug ins Viertelfinale bei Zverev vorher nicht unbedingt abzusehen. Beim letzten Grand Slam, den Australien Open, schied Zverev Anfang des Jahres sogar schon im Achtelfinale aus. Die deutsche Nummer eins hat jedoch andere Ansprüche und möchte endlich den ersten ein Grand-Slam-Titel gewinnen.

Zuletzt sorgte Zverev jedoch abseits des Platzes für Aufmerksamkeit. Er beschwerte sich darüber, dass er erst einmal auf dem Court Philippe-Chatrier, dem Centre Court, spielen durfte. Außerdem habe er noch kein Nacht-Match gespielt. „Carlos Alcaraz spielt gefühlt jedes Match auf dem Chatrier“, beklagte der Hamburger fehlende Gerechtigkeit seitens des Turniers. (Jan Oeftger)