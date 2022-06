French Open: Nadal denkt plötzlich laut über Karriereende nach

Rafael Nadal könnte nach den French Open 2022 seine Karriere beenden. © Ibrahim Ezzat / Imago Images

Rafael Nadal spielt im Halbfinale der French Open gegen Alexander Zverev. Nach dem Turnier könnte er seine Karriere wegen anhaltender Schmerzen beenden.

Paris – Das Halbfinalduell bei den French Open 2022 zwischen Rafael Nadal und Alexander Zverev könnte tatsächlich das letzte Match in der Karriere des Spaniers sein. „Ich spiele dieses Turnier, weil wir die Dinge hinbekommen, dass ich bereit bin, das Turnier zu spielen. Aber ich weiß nicht, was danach passiert“, sagte Nadal nach dem Sieg gegen seinen Dauerrivalen Novak Djokovic im Viertelfinale.

Dass Nadal wie schon bei seinem Sieg bei den Australien Open Anfang des Jahres in seiner solch starken Verfassung ist, verwundert mit Blick auf seine Verletzungshistorie. Der Rekord-Grand-Slam-Champion leidet unter dem Müller-Weiß-Syndrom, einer chronischen Fußverletzung. Diese macht ihm seit längerer Zeit nach intensiven Matches besonders zu schaffen. „Dass ich hier einen Doktor dabei habe, hilft sehr“, erklärte Nadal. „Aber die vergangenen drei Monate waren nicht einfach, deshalb war ich heute nach dem Spiel sehr emotional“, ergänzte der Spanier nach dem Sieg gegen Djokovic.

French Open 2022: Nadal trifft im Halbfinale auf Zverev

Ob es nach den French Open für Nadal weitergehen wird, vermag er noch nicht zu beurteilen. „Ich habe, was ich habe in meinem Fuß“, beschreibt er die Voraussetzungen. „Wenn wir also nicht in der Lage sind, eine Verbesserung oder eine kleine Lösung dafür zu finden, dann wird es superschwer für mich“, fügte Nadal an und deutet damit an, dass ein Karriereende nicht ausgeschlossen ist. Noch gibt er sich jedoch gewohnt kampfeslustig. „Natürlich werde ich weiter kämpfen, eine Lösung dafür zu finden, aber bislang haben wir keine gefunden.“

Erstmal steht jedoch ganz sicher noch ein Match an. Gegen Alexander Zverev geht es am Freitag (03. Juni) um den Einzug ins Finale der French Open. Nadal holte in seiner Karriere schon 13 Mal den Titel von Roland Garros und geht damit als Favorit in das Duell mit dem deutschen. Doch sollte es Zverev schaffen, nach Zapata Miralles und Alcaraz den nächsten Spanier zu besiegen, könnte es schon das Abschiedsmatch von Rekordhalter Nadal gewesen sein. (Jan Oeftger)