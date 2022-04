French Open 2022: Wo es Karten für das Turnier im Stade Roland Garros gibt

Von: Andreas Apetz

Teilen

Vom 22. Mai bis zum 5. Juni 2022 findet die French Open statt – unter anderem im Court Philippe Chatrier. (Archivbild) © Aurelien Morissard/Imago

Die French Open 2022 starten Ende Mai. Ausgetragen werden sie im Stade Roland Garros in Paris. Doch wo kann man Karten für das Grand-Slam-Turnier kaufen?

Paris – Wie jedes Jahr finden auch 2022 wieder die French Open in Paris statt. Es ist das zweite Grand-Slam-Turnier im Kalenderjahr und wird vom 22. Mai bis zum 5. Juni ausgetragen. Tennisgrößen aus aller Welt kommen zusammen und messen ihre Kräfte auf der Roten Asche des Stade Roland Garros im 16. Stadtbezirk von Paris. Die Sandplätze verleihen dem Spiel eine eigene Dynamik, was die French Open für Zuschauerinnen und Zuschauer besonders interessant macht. Karten und Tickets sind schnell ausgebucht. Hier erfahren Sie, wo es die Eintrittskarten zu kaufen gibt - und was sie kosten.

French Open 2022: Wo gibt es Karten - und was kosten sie?

Die French Open sind jedes Jahr neben den Australian Open, Wimbledon und den US Open eines der Großereignisse der Tenniswelt. Unter den vier Turnieren soll der Wettbewerb im Stade Roland Garros der schwierigste sein. Bisheriger Rekordgewinner und „König des Sandes“ (King of Clay) ist der Spanier Rafael Nadal. Er wird auch 2022 wieder antreten und versuchen, den Titel in seiner Paradedisziplin im Finale am 5. Juni zurückzugewinnen. Amtierender Sieger im Herreneinzel ist Novak Djokovic. Einen vollständigen Spielplan zu den French Open 2022 finden Sie hier.

Karten für die French Open sind sehr gefragt und waren auch dieses Jahr bereits nach wenigen Stunden ausverkauft. Obwohl auf der offiziellen Homepage keine Karten mehr verkauft werden, bieten einige Alternativhändler die Tickets zum Wiederverkaufspreis an. Je nach Court und Turnierrunde starten die Preise für eine French-Open-Karte bei 100 Euro pro Person. Das Finale am 5. Juni 2022 im größten Stadion, dem Court Philippe Chartrier, kostet derzeit rund 2000 Euro.

French Open 2022 bei Regen: Bekomme ich das Geld für meine Karte zurück?

Die Stadien des Stade Roland Garros sind nicht überdacht. Bei Regen müssen die Spiele unterbrochen oder abgesagt werden. Die French Open haben feste Regeln, was passiert, wenn das Tennisturnier mit Regen zu kämpfen hat. Grundsätzlich gilt: Wenn es beim Roland-Garros-Turnier regnet, bekommen Zuschauende das Geld für ihre Karten zurück – unter gewissen Voraussetzungen:

Sollten Sie am Besuchstag den Partien beim Roland Garros wegen Regen nicht länger als 59 Minuten bewohnen können, wird der Kartenpreis komplett zurückerstattet.

Sollten Sie sich Begegnungen zwischen einer und zwei Stunden ansehen können und danach das Weiterführen des Matches aufgrund von Regen unmöglich werden, so erhalten sie die Hälfte Ihres Ticketpreises zurück.

Sollten Sie länger als zwei Stunden zuschauen können, so erhalten Sie keine Rückerstattung.

Wir möchten anmerken, dass sich die Angaben auf Direktkäuferinnen und Käufer beziehen. Bei Käuferinnen und Käufern, die ihre Karten nicht auf der offiziellen Seite des Turniers gekauft haben, können die Angaben abweichen. Hier ist Absprache mit dem Zweithändler nötig.

French Open 2022: Diese Corona-Regeln gelten

Unter derzeitigen Bedingungen würden die French Open 2022 ohne große Einschränkungen durch Corona-Regeln ausgetragen werden. Sportveranstaltungen dürfen mit voller Auslastungen der Sportstätten stattfinden. Für die Teilnahme am öffentlichen Leben muss kein Impfzertifikat vorgelegt werden. Abgesehen vom öffentlichen Nah- und Fernverkehr gibt es in Frankreich aktuell keine Maskenpflicht. Kontaktbeschränkungen sind ebenfalls von der Regierung aufgehoben worden. (Andreas Apetz)

French Open 2022 Die Spielorte der French Open 2022 stehen fest. Alle Infos dazu finden Sie hier.